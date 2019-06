Das Baarstädtchen Löffingen engagiert sich nicht nur für Senioren. Ganz den demografischen Wandel im Blick, wird das Augenmerk auch auf den Nachwuchs gelegt. Mit gleich sechs Kindergärten, sehr vielen Kinderspielplätzen und mit einer speziellen Förderung der Nachwuchsarbeit der Vereine wird dies deutlich.

Verabschiedung Lore Fehrenbach: Mit einem großen Kindergartenfest in der Bachheimer Dreischluchtenhalle wurde Lore Fehrenbach, die „Mutter der Kinder und Erzieherinnen“ mit großem Bahnhof verabschiedet. 45 Jahre hat sie sich mit Herzblut für die Belange der Kinder eingebracht, manchen Erzieherinnen den Weg in diesen Beruf geebnet und viele Reformen und Veränderungen mitgetragen. „Mit dem Lore-Lied“ verabschiedeten sich die kleinen Löffinger von ihrer Lore Fehrenbach und auch die Erzieherinnen stellten ihr Gesangstalent unter Beweis, während die Eltern mit Gedichten Lore Fehrenbach in den Ruhestand schickten.

Gemeinde investiert in die Kinder: Bürgermeister Tobias Link würdigte das jahrzehntelange Engagement von Lore Fehrenbach als Erzieherin. Zuerst im Kindergarten Seppenhofen und dann als Leiterin im Kindergarten Maximus in Löffingen habe sie Akzente gesetzt und zahlreiche Veränderungen mitgetragen. Sie habe den Slogan des Kindergarten „Klein rein und groß rauskommen“ mit Leben erfüllt und die Kinder zu Persönlichkeiten geführt. Auch die Stadt ist daran nicht unbeteiligt, die stetig in Strukturverbesserungen investiert. 2012 waren es 68 000 Euro, für die Kleinkindergruppe in Löffingen 457 000 Euro. Diese Investitionen gelten auch für die Kindergärten Seppenhofen, Unadingen, Göschweiler, Dittishausen und Reiselfingen. Kurt Werne vom Personalrat hob das Engagement von Lore Fehrenbach gegenüber ihren Erzieherinnen hervor, „Teamarbeit ist groß geschrieben worden“. So kommt auch die Nachfolgerin aus dieser Mannschaft, Barbara Hasenfratz.

Herausforderungen geglückt: Die Veränderungen beziehungsweise Verbesserungen in den vergangenen Jahren im Kindergartenbereich in Löffingen sind enorm. Um dem Anspruch der Familien und alleinstehenden arbeitenden Müttern gerecht zu werden, wurden die Betreuungszeiten verbessert und flexibel gestaltet. Ein täglich Essen wird angeboten, eine Kooperation mit dem Altenpflegeheim, der Grundschule, der Jugendmusikschule, der Firma WST, Stadtbücherei und vielen mehr. Die Stadt selbst unterstützt diese Aktionen und hat beispielsweise in Löffingen einen Essensraum und eine Küche eingerichtet. Sehr viel Geld wird und wurde in die Kleinkindbetreuung – Kinder ab einem Jahr – investiert. Nicht nur auf diese zwei Gruppen können die Eltern aus den Ortsteilen zurückgreifen, sondern diese Durchlässigkeit ist auch in den Ferien geboten, ein Kindergarten ist immer geöffnet.

Kinderspielplätze: Löffingen leistet sich nicht nur in allen Ortsteilen – außer in Bachheim, hier werden die Kinder mit dem Taxi nach Unadingen gefahren – einen Kindergarten, sondern auch 30 Kinder- und Jugendplätze, zu denen auch Skaterplätze gehören. Je nach Alter können die Kinder und Jugendlichen sich hier austoben.