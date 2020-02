Am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr stürzte ein 28-jähriger Besucher einer Fastnachtsveranstaltung in der Drei-Schluchten-Halle in Bachheim rückwärts eine Treppe in der Festhalle hinunter.

„Hierbei zog er sich erhebliche Kopfverletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht“, informierte ein Polizeisprecher.

Momentan liegen aus polizeilicher Sicht keine strafbaren Handlungen vor, Zeugen werden jedoch gebeten, sich beim Polizeiposten Löffingen unter der Telefonnummer 07651/933 60 zu melden.