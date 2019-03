Als erster Löffinger Ortsteil geht Bachheim mit einer unabhängigen Liste in den Wahlkampf für die Kommunalwahl. Dabei nutzt Bachheim diese neue Möglichkeit für die Ortschaftsratswahlen am 26. Mai. Lediglich die drei Kandidaten Petra Kramer, Andreas Hugel und Marlene Kurfürst sind seit fünf Jahren in der Kommunalpolitik tätig, die übrigen vier Kandidaten sind neu. Nicht mehr zur Wahl gestellt hatten sich der stellvertretende Ortsvorsteher Jürgen Kuttruff, Detlef Faller, Daniel Dengler und Bernhard Stürmer. Bei der Nominierungsversammlung stellten sich die Kandidaten vor.

Neu auf der Liste steht der 41-jährige Grafikdesigner Frank De Rosso. Neu ist auch der 37-jährige IT-Leiter Martin Heizmann, der seit sieben Jahren in Bachheim wohnt.

Seit elf Jahren lebt die 33-jährige Krankenschwester Maria Laufer (verheiratet, zwei Kinder) in Bachheim und bringt sich hier auch im Kirchenchor ein. Der jüngste Kandidat ist der 25-jährige Louis Scherzinger, der sich als Landwirtschaftsmeister für seinen Heimatort einbringen möchte.

Seit fünf Jahren ist Petra Kramer Ortsvorsteherin. Die 53-jährige Industriekauffrau stellt sich erneut den Wahlen, sowohl im Ortschafts- als auch bei den Gemeinderatswahlen. Seit fünf Jahren ist der 36-jährige Landwirt Andreas Hugel im Gemeinderat, er ist ebenfalls auf der Liste zur Ortschaftsratswahl vertreten. Fünfjährige kommunalpolitische Arbeit als Ortschaftsrätin liegt auch hinter der 30-jährigen Sozialpädagogin Marlene Kurfürst, die sich erneut zur Wahl stellt.

"Von den sieben Kandidaten werden sechs in den Ortschaftsrat gewählt", informierte Jürgen Kuttruff bei der Nominierungsversammlung. Die Aufgabe und das Ziel des neuen Ortschaftsrates ist die Fortsetzung Bachheim als lebenswerten Ort weiter zugestalten und die Infrastruktur zu erhalten und auszubauen. Vor allem die Elektrifizierung der hinteren Höllentalbahn, die dann auch den Zughalt in Bachheim vorsieht, ist eine entscheidende Maßnahme.