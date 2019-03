Als zweite Löffinger Fraktion stellte nun die FDP/FW ihre 19 Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai vor. Fast ausgereizt ist die Liste, die annährend für alle möglichen Listenplätze Kandidaten gefunden hat. Erneut für den Gemeinderat kandidieren erfahrene Kommunalpolitiker wie Werner Adrion, Walter Keßler oder Rudolf Gwinner.

Unechte Teilortswahl

"Die unechte Teilortswahl betrachten wir als großes Zugeständnis an unsere Teilorte", informierte Werner Adrion beim Silvestergespräch der Löffinger Liberalen. Durch die garantierten Sitze sei sichergestellt, dass jeder Ortsteil mit klarer Präsenz im Gemeinderat vertreten sei. Die Praxis habe sich bewährt. Allerdings gäbe es in der Mandatsverteilung deutliche Verwerfungen und sei deshalb schon in vielen Gemeinden abgeschafft worden. "Wärend in der Stadt ein Kandidat mit nahezu 2000 Stimmen nicht einziehen kann, könnten in den Teilorten Kandidaten mit nur 600 Stimmen ins Gremium eintreten", so Werner Adrion. Die Zukunft der unechten Teilortswahlen liegt an den Teilorten selbst. So lange man genügend Kandidaten in den Ortsteilen finde, sei diese Form der Mandatsverteilung nicht gefährdet.