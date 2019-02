Der CDU-Stadtverband Löffingen hat seine Kandidaten für die Wahlen zum Gemeinderat nominiert. Die CDU-Bewerber für Sitz und Stimme im Stadtparlament sind:

Unechte Teilortswahl

Die unechte Teilortswahl ist ein Wahlsystem, bei dem die Kandidaten in verschiedenen Teilorten kandidieren. Gewählt werden die Kandidaten aber von Wählern aller Teilorte, daher die Bezeichnung "unechte Teilortswahl". Die unechte Teilortswahl in Baden-Württemberg wurde 1972 im Rahmen einer Gemeindereform eingeführt und ist in der Gemeindeordnung geregelt. Für jeden Teilort wird anhand der Wohnbevölkerung festgelegt, wieviele Sitze auf Kandidaten aus dem Teilort entfallen. Die Bewerber für den Gemeinderat kandidieren getrennt nach Teilort. Für die Wähler gibt es keine Einteilung nach Teilorten. Jeder Wähler kann Bewerber in jedem Teilort wählen. Dabei kann er pro Teilort nur soviele Bewerber wählen, wie Kandidaten im Teilort zu wählen sind. Allerdings kann er bis zu drei Stimmen auf die Kandidaten kumulieren. (tom)