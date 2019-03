Unschätzbar ist das Wissen der Göschweiler Senioren um ihren Ort. Nur allzu deutlich wurde dies beim Seniorennachmittag, als Ortsvorsteher Manfred Furtwängler den Ort und das Ösch mit Bildern vorstellte. Doch nicht nur über die Vergangenheit wurde gesprochen: Bürgermeister Tobias Link informierte die Senioren über die geplanten Maßnahmen im Ort wie die Restsanierung der Bergstraße.

Göschweiler hat eine interessante Geschichte und historische Bauwerke, wie die Rochuskirche oder der Gewölbekeller, der 1600 als Eiskeller diente. Heute ist er die Attraktion als Käsekeller, der immer wieder von Gruppen aus dem Hochschwarzwald und der Baar besucht wird. Auch das Fürstenhaus war eng mit Göschweiler verbunden, da der Strom vom Flusskraftwerk Stallegg kam. Auch die Stallegger Brücke ist ein Zeugnis alter Geschichte. Nun soll die Göschweiler Historie in einer Chronik aufgearbeitet werden. Joachim Morath, der mittlerweile bei Karlsruhe wohnt, wird diese erstellen. Beim Seniorennachmittag konnte er zahlreiche Informationen für sein Vorhaben sammeln und appelliert an die Göschweiler Bürger, Informationen aus früheren Zeiten zu liefern, Ortsvorsteher Manfred Furtwängler nimmt diese gerne entgegen.

"Insgesamt wohnen 484 Bürger in Göschweiler, was ein Minus von zwölf Personen bedeutet", informierte Ortsvorsteher Furtwängler. Die Damen sind mit 251 vor den männlichen Personen zu finden. Im vergangenen Jahr standen drei Sterbefälle zwei Geburten gegenüber. Die Altersstruktur zeigt ein klares Plus zwischen 18 und 60 Jahren von 260 Personen, über 60 Jahre alt sind 151, 37 Personen über 80 Jahre. Die älteste Bürgerin ist 96 Jahre.

Erfreulich, so Furtwängler, sei die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die bei 73 liegt, 16 Kinder besuchen den Kindergarten. Mit ihrer Leiterin Beate Bednarek besuchten sie den Seniorennachmittag, um die Omas und Opas mit Liedern, Tänzen und kleinen Geschenken zu erfreuen. Sie hatten auch für den Frühlings-Tischschmuck gesorgt. Für ein großes Kuchenbüfett sorgten die Mitglieder des Stammtisch Rüssel und der Landjugend. Die Bewirtung – es gab Schäufele und dazu 25 Kilogramm selbstgemachten Kartoffelsalat – übernahmen der Ortschaftsrat und die Göschweiler Vereine. Den Fahrdienst hatten Bruno Hensler und Werner Schonhardt übernommen.

Von den 109 eingeladenen Bürgern folgten 51 Personen der Einladung. Die älteste Besucherin war Hermine Eggert mit 90 Jahren, gefolgt von Albert Ganter und Josef Vetter, die beide das 87. Lebensjahr vollendet haben.