Die Leichtathletik Abteilung des Turnerbunds Löffingen konnte im vergangenen Jahr ihren 50. Geburtstag feiern. Aus einer sportlich aktiven Gruppe ist heute ein Verein geworden, der im Leichtathletik-Kreis selbst auf Landes- und Bundesebene auf sich aufmerksam macht. "Ihr tragt den Namen unseres Städtles weit über die Heimatgrenzen hinaus mit sportlichen Top-Erfolgen", unterstrich Bürgermeisterstellvertreterin Marlene Hauser bei der Hauptversammlung. Unterstrichen wurde dies durch den Vorsitzenden Ottmar Heiler und die Vertreter der Fachbereiche in ihren Berichten.

Aus der Vielzahl der erfolgreichen Sportler der Löffinger Leichtathleten wurden acht als Vereinssportler des Jahres ausgezeichnet. An erster Stelle das 15-jährige Sporttalent Niklas Leber. Der Schüler konnte bei den Badischen Meister- und Hallenmeisterschaften in mehreren Disziplinen ganz oben auf dem Treppchen stehen. Der größte Erfolg ist die Deutsche Vizemeisterschaft im Fünfkampf. Berthold Wörner wurde Baden-Württembergischer Seniorenmeister, Ottmar Heiler Baden-Württembergischer Vize-Seniorenmeister, Thomas Pleil, Thomas Kaufmann und Stefan Wolf konnten Bronzemedaillen in verschieden Disziplinen bei den Landes-Senioren-Meisterschaften mit nach Hause nehmen, Jakob Uhrhan wurde Badischer Hallenmeister und Lilli Franke stand zweimal auf Rang 3. bei den Badischen Meister- und Hallenmeisterschaften.

"Der Stützunkt des Leichtathletikverbandes in Löffingen mit den zwei A-Trainern und optimalen Trainingsbedingungen in Halle und Haslachstadion ermöglichen jedem Talent eine bestmögliche Entwicklung", so das gemeinsame Fazit von Ottmar Heiler und Gustl Frey vom Turnerbund. Insgesamt konnte man im vergangenen Jahr neun hochkarätige Sportveranstaltungen in Löffingen durchführen.

Doch auch der Breitensport wird gefördert. Seit 13 Jahren besteht die Kooperation Schule-Verein, die allerdings nicht die gewünschten Früchte trägt. So wurde die angestrebte Teilnahme der Löffinger Schulen am Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" nicht umgesetzt. Erfolgreich dagegen verlief die Einführung der neuen Kinder-Leichtathlethik. Die Löffinger Pionierarbeit findet nun auch in anderen Vereinen Einlass. Am Freitag ist Jedermanntraining angesagt, am Mittwoch sind die Senioren an der Reihe.