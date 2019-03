Keine Probleme mit der Kandidatensuche für die Kommunalwahl am 26. Mai gibt es in Dittishausen, denn gleich zwei volle Listen gibt es hier. Als erste nominierte der Bürgerblock (BGB) seine neun Kandidaten. Auf Platz eins steht der 64-jährige Diplom-Kaufmann Ludwig Olveira. Seit 1997 ist Petra Vetter in der Kommunalpolitik tätig. Die Industriekauffrau sprach von einer "brotlosen Kunst im Gemeinderat", im Ortschaftsrat könnte man noch etwas bewirken. Der 55-jährige Mediziner Andre Glod, gebürtig aus Luxemburg, hat bereits Erfahrungen im Ortschaftsrat. Auf Platz vier ist der 34-jährige Teamleiter in der Produktion Alexander Maier gesetzt. Der 51-jährige Landwirt Karl-Heinz Rokoschoski ist ebenfalls schon im Ortschaftsrat tätig. Neu ist dagegen der 59-jährige Techniker Siegfried Sauer, der auch als Stadtrat kandidieren möchte. Rainer Riedlinger, der 58-jährige Fuhrunternehmer, war bereits früher schon zwei Perioden im Ortschaftsrat aktiv. Der 49-jährige Forstwirt Dieter Hasenfratz und die 57-jährige Fotografin Kerstin Frei komplettieren die Bewerberliste.

Viele Objekte seien in Dittishausen angestoßen worden, aber nicht umgesetzt, so informierte Andre Glod. "Der Bürgerblock hat vieles auf der Liste", sagte der scheidende Ortsvorsteher Helmut Wölfe, der wie Andreas Pfeifer ebenfalls nicht mehr kandieren wird. So sollte die Dittishauser Kulturlandschaft aktiviert und verbessert werden. Es gäbe viele Ideen wie Barfußpark oder der Umbau des Haus des Gastes. Für die Jugend müsse was getan werden, aber auch das Klärhiesli mit klaren Regeln ausstatten. Bauplätze, Feldwege, Wanderwege und auch die Straßen müssten saniert und verbessert werden. Dittishausen als wichtiger Ort des Tourismus bedürfe einer intakten Infrastruktur. Wichtig sei deshalb den Lebensmittelladen und auch die Gaststätte zu erhalten. Lebensqualität zeige sich auch im Angebot der Vereine, im Schwimmbad und Hallenbad und vielem mehr, so die Kandidaten.