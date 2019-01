Die Bachheimer Landfrauen zeichnen sich durch ihre Aktivität, aber auch durch die Treue der Mitglieder aus. Jüngstes Beispiel sind Gerda Kuttruff und Waltraud Bausch, die beide für 40-jährige Mitgliedschaft von der Vorsitzenden Carola Feser ausgezeichnet werden konnten. "Ihr seid nicht nur Mitglieder, sondern stets dabei, wenn es darum geht, Kuchen zu backen oder Frauenpower mit einzubringen", unterstrich Feser in ihrer Laudatio im Rahmen der Hauptversammlung. Diesem glücklichen Augenblick folgte ein kleiner Wermutstropfen, denn Daniela Kech-Reichart verabschiedete sich nach fünf Jahren als Schriftführerin aus dem Vorstand der Landfrauen. "Nicht weil es mir nicht gefällt, sondern weil ich wieder Mutter werde", lautete ihre Erklärung für diesen Schritt.

Langeweile kennen die Bachheimer Landfrauen nicht, was nicht nur der Blick ins vergangene Vereinsjahr zeigt, sondern auch die Vorschau auf die Aktivitäten des rührigen Vereins.

Die Bachheimer Landfrauen waren gestern Nachmittag beim 70. Geburtstag des Landfrauenverbands Südbaden in Bräunlingen mit dabei, bevor sie zur Fastnachts-Modenschau fuhren. Bereits am Samstag, 2. Februar, lockt das Tagesseminar "Humor im Ehrenamt", am 19. März fahren sie zum Musical Anastasia nach Stuttgart, am 2. April werden die Damen mit Uschi Engesser Osterdekorationen basteln, am 14. Mai geht es zur Wanderung nach Döggingen in den Kuhstall, im Juli geht es zum Pulshof nach Waldhausen, im September werden die Damen sich bei der Aktion Feldnermühle mit einbringen, anschließend lockt ein Vortrag zum Thema Naturschutz, im November ein Vortrag über Krampfadern und im Dezember geht es zum Schnitzelkino. Dazwischen liegen die örtlichen Veranstaltungen wie Kilbig, Nudelfest oder auch die regelmäßige Präventionsgymnastik. Nicht mehr wegzudenken seien die Landfrauen als wichtige Stütze der Dorfgemeinschaft, unterstrich Ortsvorsteherin Petra Kramer.