Die Löffinger Kleinkunstbühne KuTipp wird am Freitag, 17. Mai, Carsten Dittrich und Konstantin Schmidt mit ihrem Programm "Geben Sie Acht! – Erlesenes Gelesenes, gelungenes Gesungenes" präsentieren. Wie schon der Titel verspricht, können sich die Gäste auf 100 Jahre deutsche Sprachkunst mit Puppenspieler und Wortakrobat Carsten Dietrich freuen, der tief in der Literaturkiste von Karl Valentin bis Otto Reuter so manches Schmankerl ausgegraben hat. Konstantin Schmidt ist der Liedermacher, Pianist und Sänger, der sich mit dem Wiener Komponisten Georg Kreisler beschäftigt. Legendär sind dessen Lieder "Wien ohne Wiener" oder "Taubenvergiften". Doch er konnte nicht nur böse Lieder, sondern er schwärmte auch gern von der Liebe, doch auch dem "Bluntschli" werden die beiden Wort-, Gesang- und Kabarettkünstler auf den Grund gehen. Das Kabarett-Duo will einen "bitter-süßen" kabarettistisch-literarisch-musikalisch Abend präsentieren. Neben diesen beiden Künstlern wird auch eine Handpuppe mitmischen, besserwisserisch und gönnerhaft.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info unter Telefon 07654/802 72 oder info@loeffingen.de, dazu bei allen Hochschwarzwald Tourismus Infostellen oder auch an der Abendkasse. Der KuTipp beginnt am Freitag 17. Mai um 20 Uhr im Saal der Tourist-Info.