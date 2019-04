von Helmut Rosenstiel

Wahlen und Ehrungen prägten die gut besuchte Hauptversammlung des Sportverein Unadingen, der mit der bewährten Führungsriege in das neue Vereinsjahr gehen kann. Allem voran mit dem gleichberechtigten Vorstands-Dreierteam mit festgelegter Arbeitsverteilung. Dies betrifft Tobias Naber für das „Ressort gesellschaftliche Anlässe“, Dominik Wolf „Festivitäten“ und Jannik Happle „Sportressort“. Als Schriftführerin fungiert weiter Ann-Kathrin Wolf, Beisitzer bleiben Andreas Sättele und Pavo Nujik.

Bestätigt wurden aus der Vorwoche die Jugendwahlen. Dem Ehrenbeauftragten Elmar Fehrenbach blieb es vorbehalten, Simon Wolf, Ralf Weber, Martin Engesser und Florian Engesser für zehnjährige aktive Spielzeit auszuzeichnen. Wie Fehrenbach ergänzte, begann durchweg deren Laufbahn schon im Jugendbereich. Hinzu kommen für 25 Jahre Wolfgang Braun (aktueller Schiedsrichter), Siegfried Wolf und Kilian Willburger. Zum Ehrenmitglied ernannt wurden Josef Sättele und Rudolf Hugel, insbesondere letzterer hat über Jahre den Verein in vielfältiger Weise unterstützt.

Über vielfältige Aktivitäten informierte eingangs Ann-Kathrin Wolf, erwähnenswert dabei waren die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Vereinsbestehen. Einen zufriedenstellenden Kassenbericht legte Robert Weber vor. Aus dem Geschehen in der AH-Abteilung berichtet Obmann Heiko Walz. Neben der Austragung des beliebten Geißenfests im September und diversen Aktionen zur finanziellen Unterstützung der Jugend steht Geselligkeit im Vordergrund. Der Verein hat derzeit 421 Mitglieder.

Sportlich ist man im Großen und Ganzen zufrieden, wie Jannik Happle bilanziert. Die neue Runde laufe gut, so liege man derzeit auf Rang vier mit Aussichten, sich in der Spitze etablieren zu können. Aktuell führt die zweite Mannschaft FC Bad Dürrheim die Tabelle an, die am kommenden Sonntag in Unadingen ihre Visitenkarte abgibt. Die Vorschau konzentriert sich auf die Feier am 28. Juli „1200 Jahre Löffingen“, dies in Kooperation mit den Unadinger Landfrauen. Im Anschluss folgte noch Aktuelles zum „Förderverein SV Unadingen“, der immer ein offenes Ohr für Anliegen der Jugendabteilung hat, wie deren Vorsitzender Alfred Gänsler betont. Leicht verbessert auf 38 hat sich der Mitgliederstand. Dankesworte von Ortsvorsteher Elmar Fehrenbach für das Engagement zur Bereicherung der Dorfgemeinschaft beendete die zügig verlaufene Versammlung.