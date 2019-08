Vor 45 Jahren wurde der FC Reiselfingen aus der Taufe gehoben. Heute ist der Verein nicht nur sportlich breit gefächert aufgestellt, sondern der Verein ist auch fest in der Kulturlandschaft des Orts und der Region eingebunden, wie Vorsitzender Stefan Kringe bei der Hauptversammlung unterstrich. Ortsvorsteher Martin Lauble dankte dem Verein für seine umfangreiche Jugendarbeit und für die Beteiligung bei der 800-Jahrfeier.

Im Fußballbereich konnte Vorsitzender Kringe gleich sechs Neuzugänge verzeichnen, neuer Trainer ist Thorsten Zahn. Veränderungen gab es auch bei den Damen, nachdem der SV Dittishausen die Spielgemeinschaft kündigte, hat man nun eine Spielgemeinschaft mit dem FC Löffingen gegründet. Hier wird Dirk Schreiber weiterhin das Damenteam leiten. Die AH-Abteilung hat sich in der Zwischenzeit auf das Kegeln konzentriert.

Die Jugendarbeit ist vielfältig und bietet neben dem Fußball auch das Mutter-Kind-Turnen, Kinderturnen und zwei Tanzgruppen, wie Jugendleiterin Jessica Lauble berichtete.

Neben den sportliche Aktivitäten hat der FC Reiselfingen noch viele weitere Aktivitäten vorzuweisen. So berichtete Sergej Serstjuk vom Nikolausmarkt, Bunten Abend bis hin zu den Altmaterialsammlungen. All dies schlug sich positiv in der Kasse von Pia Duttlinger nieder.

Keine Veränderungen gibt es im Vorstand, da alle Funktionsträger in ihren Ämtern bestätigt wurden: Vorsitzender Stefan Kringe, Stellvertreterin Ramona Trenkle, Kassiererin Pia Duttlinger, Passiven-Vertreter Senad Fischer, Pressewart Sergej Serstjuk und Jugendleiterin Jessica Lauble.

Für 25-jährige Treue zum Verein wurden ausgezeichnet Jürgen Drescher, Pia Duttlinger, Gerd Dörr, Benjamin Freie, Fabian Meister, Linda Oschwald, Christine Siebler, Jan und Marianne Werne und Jens Zimmermann.

Seit 15 Jahren gehört Jessica Lauble zu den aktiven Spielerinnen, zehn Jahre aktive Spielertätigkeit haben Zahara Lawan, Larissa Hensler und Anja Linsin aufzuweisen.