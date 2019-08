„Zwar haben wir noch zehn erwachsene Mitglieder, doch aus Gesundheitsgründen können nicht mehr alle mittanzen“, bedauert der Vorsitzende Rudolf Nägele.

Doch obwohl die Situation derzeit nicht rosig erscheint, setzt die Trachtengruppe – gerade in Hinblick auf den großen Andrang auf die Kindertrachtengruppe – auf den Nachwuchs. „Wir kämpfen weiter und geben uns zunächst drei Jahre, mal schauen was dann kommt“, sagt Tanzleiter Thomas Haag. Derzeit besuchen 18 Kinder im Alter zwischen fünf und 12 Jahren die Trachtengruppe der Kleinen, darunter zwei Mädchen aus der Türkei und eins aus Äthiopien.

In der Kindertrachtengruppe boomt es, auch kleine Teilnehmer mit Migrationshintergrund fühlen sich offensichtlich wohl. | Bild: Silvia Bächle

Für den Nachwuchs hatte man im vergangenen Jahr sieben neue Trachten im Wert von 3000 Euro angeschafft, die teilweise vom Bund Heimat und Volksleben bezuschusst wurden. Die Aufgabe, den Kindern das Brauchtum nahezubringen und gleichzeitig weitere Freizeitmöglichkeiten wie Grillen anzubieten, obliegt Rudolf Nägele, Katharina Laufer, Christa Kienzler und Cilla Hilpert.

Trachten sind bei Jugendlichen nicht beliebt

Der Sprung von den Kindern zu den Jugendlichen sei immer sehr schwierig, denn die Jugendlichen möchten nicht mehr in der Tracht auftreten, so Tanzlehrer Haug. „Was ich gar nicht verstehen kann.“ Schließlich seien die Jugendlichen bei jedem Fest in Dirndl und Lederhosen anzutreffen. Um diesen Trachtenlook gebe es einen echten Hype, doch die Kultur hinter der Löffinger Tracht, würden die Jugendlichen leider nicht sehen.

Nägele hofft, dass auch dieses Heimatgefühl wiederkommt. „Der Kulturaustausch wird groß geschrieben, Jugendliche sind international, warum da nicht auch die Heimat bei besonderen Anlässen im Outfit und mit deren Kultur vertreten?“

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Sowohl Nägele als auch Haag sind zuversichtlich, nach und nach genügend Erwachsene zu finden, um wieder tanzen zu können. Zum einen sei es einfach toll, die Kultur zu erhalten. Zum anderen machten die Tanzauftritte richtig Spaß. Dabei bekommen die Löffinger oft Verstärkung von der Trachtengruppe aus Gündelwangen, wie der Vorsitzende sagt.

Die Trachtengruppe ist bekannt für ihre Kreativität und die Ideen, mit denen sie Werbung betreibt. „Die Projekte kamen immer sehr gut an, sind allerdings mit großem Aufwand verbunden“, sagt auch Tanzlehrer Haag.

Bis sie wieder tanzen können, sucht der Verein nach neuen Wegen. Man könnte sich eine Theater-, Gesangs-, oder Tanzprojektgruppe vorstellen. Das Weihnachtsliedersingen bleibt auf jeden Fall bestehen. „Der Kulturaustausch mit anderen Trachtengruppen – etwa in Südtirol, Schweden oder England – ist ja auch nicht schlecht“, meint Nägele lachend.