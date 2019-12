In Löffingen sind die Dorfrocker keine Unbekannten. Schon 2014 und 2017 haben sie mit ihren Hits wie „Dorfkinder“ oder „Engelbert Strauss„ das Baarstädtchen und das Ösch erobert. Nun kommen die drei Vollblutmusiker zum dritten Mal, um die Region mit ihrem coolen „Volks-Rock ‚n‘ Roll“ aufzumischen.

Löffingen 530 Fans feiern mit Dorfrockern in Löffingen - hier gibt es alle Bilder! Das könnte Sie auch interessieren

Die drei Brüder Philipp (E-Gitarre), Tobias (Gesang) und Markus (Akkordeon und Bass) Thomann aus Unterfranken werden mit ihrer Live-Band und ihrem Partyrock die Stimmung ganz nach oben treiben. Seit 13 Jahren erobern sie die Bühnen dieser Welt, ob bei Florian Silbereisen oder bei den grandiosen Shows im In- und Ausland. Doch die Dorfrocker sind trotz allem Erfolg ihren heimatlichen und dörflichen Wurzeln treu geblieben, was sie auch auf ihrer neusten Tour „vom Land – fürs Land“ aufzeigen.

Wo die Dorfrocker auftreten, steppt der Party-Bär | Bild: Wilhelm Bartler

Erfolgreich und doch bodenständig werden sie auch in Löffingen ihr neues Album mit den „Gute-Laune-Songs“ wie „Feuerwehr„, „Bimber Bumber“ oder „Siegfried & Roy“ live präsentieren. Die drei Jungs aus dem Fränkischen haben die Volksmusik „entstaubt“ und mischen mit Lederhosen und poppig-rockigem Sound die Musikszene auf. Seit 2007 haben sie mit ihrer „neuen deutschen Volksmusik“ den Nerv des Publikums getroffen. Ihre Musik ist genre- und genrationsübergreifend zugleich, ihre Alben landeten alle in den Top 10 der deutschen Charts und 2017 wurden sie sogar für den Echo (dem renommiertesten Musikpreis Deutschlands) nominiert. Das Party-Trio sorgt für Stimmung pur im fernen Kanada oder USA ebenso wie im legendären Bierkönig auf Mallorca oder beim großen Rock-Festival in Südtirol vor Tausenden von Fans. Egal wo sie aufspielen, wenn sie mit ihrer „Lutzzzi“ kommen, tobt das Zelt und das Publikum ist nicht mehr zu bremsen.

Die Dorfrociker gastieren wieder in der Löffinger Festhalle. | Bild: Gerold Bächle

In Löffingen werden die Dorfrocker neben den bekannten Dorfrocker-Hits und Party-Klassiker auch ihre neuen Songs vom neusten Album „Hallo Alle Mann“ zum Besten geben.

Das Stadtmarketing Löffingen bietet einen vergünstigen Gruppenpreis (ab zehn Personen) an. Auch die Einzelkarten sind im Vorverkauf vergünstigt. Zu erwerben sind diese bei allen Tourist-Informationen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, unter www.reservix.de und natürlich beim Stadtmarketing in Löffingen.

Die Dorfrocker werden mit ihrer neuen Tour „Vom Land – Fürs Land“ am Freitag 10. Januar in der Löffinger Festhalle gastieren. Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr.