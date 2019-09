von Thomas Schröter

Kleiner Revoluzzer zu sein, der sich aus Prinzip gegen alles stellt, was an nicht selten kostenträchtigen Vorgaben von europäischer, Bundes- oder Landesebene auf die kommunale Ebene niederprasselt. Es will also schon etwas heißen, wenn sich der Löffinger Stadtchef so lange standhaft gegen die Umsetzung einer Maßnahme sträubt, bis ihm beziehungsweise der Stadt, wie er bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats kundtat, Zwangsgelder drohen.

Landratsamt stellt sich bei weiteren Lärmschutzmaßnahmen stur

Was Link partout nicht einsehen wollte: In Umsetzung einer Richtlinie der Europäischen Union muss die Stadt Löffingen einen Lärmaktionsplan erarbeiten. „Das wäre dann sinnvoll, wenn dabei zur Umsetzung vorgesehene Maßnahmen herauskämen, die zur weiteren Reduzierung der Lärmbelastung in der Region Löffingen führen würden“, erklärte Link. Das sei aber, so der Bürgermeister weiter, nicht der Fall. Das Regierungspräsidium habe ihm bereits beschieden, dass es – Lärmaktionsplan hin oder her – über die vorhandenen Lärmschutzvorrichtungen entlang der Bundesstraße B 31 hinaus ganz sicher keine weiteren Maßnahmen geben werde.

So wie Löffingen geht es vielen weiteren Kommunen

Tobias Link befand sich mit seiner Weigerung, einen von vornherein effektlosen, dafür aber aufwendigen und teuren Lärmaktionsplan umzusetzen, in bester Gesellschaft: Nicht wenige Bürgermeister im Land, deren Kommunen ebenso wie Löffingen auf Basis der Lärmkartierung und Betroffenheitsanalyse aus dem Jahr 2017 der Landesanstalt für Umwelt als „gering betroffen“ charakterisiert worden waren und deshalb mit keinerlei Effekten aus dem Lärmaktionsplan rechnen können, gingen ebenfalls auf die Barrikaden.

2000 Euro Kosten für nichts und widernichts

Einen kleinen Erfolg haben die Bürgermeister aber erzielt: Um einen Lärmaktionsplan kommen ihre Kommunen zwar nicht ganz herum, aber immerhin können sie auf ein vereinfachtes Modell auf Basis eines Musterberichts zurückgreifen. Die Kosten werden sich laut Bürgermeister Link bei rund 2000 Euro bewegen, doch selbst dieser Betrag quäle „seine schwäbische Seele“.