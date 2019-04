Die Bachheimer Feuerwehr ist eng mit dem Namen Burger verbunden. Die Begeisterung für die Feuerwehr hat Heinrich Burger, er war 21 Jahre Abteilungskommandant in Bachheim, an seine Söhne weitergegeben. Im Jahr 2014 übernahm Sohn Florian die Verantwortung, Bruder Matthias steht ihm als Adjutant zur Seite. Die beiden wurden bei der Hauptversammlung von der Abteilungswehr erneut in ihren Ämtern bestätigt. Einen Wechsel gab es beim Schriftführerposten. Nach 15 Jahren stellte sich Mario Blümel nicht mehr zur Wahl, das Amt wird nun von Michael Mayer ausgefüllt. Blümels letzter Bericht zeigte die zahlreichen Aktivitäten der Abteilungswehr auf, die neben der Feuerwehrarbeit sich auch ins dörfliche Leben, bei kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen, einbringen. Um die Kasse aufzufüllen, gab es eine Alteisen- und Schrottsammlung, sowie den Christbaumverkauf. Trotzdem gab es ein leichtes Jahresminus von Kassierer Martin Kaltenbrunn zu berichten. Aktiv ist auch die Altersmannschaft, wie Ehrenkommandant Heinrich Burger Revue passieren ließ.

Mit 35 aktiven und 25 Personen in der Altersmannschaft sei die Bachheimer Wehr gut aufgestellt, so Stadtkommandant Bernd Schwörer. Mit dem neuen Tragkraftspritzenfahrzeug ist man auch Bachheim technisch gut ausgerüstet.

Schwörer würdigte das große Engagement der Bachheimer bei den Fortbildungen, beim Einsatz bei den Katastrophenschutzmaßnahmen und dem Großeinsatz in Löffingen. Ein ganz besonderer Dank ging an die Adresse von Florian Burger, der für die Koordination der Leistungsabzeichen zuständig ist. Das bronzene Leistungsabzeichen absolvierten Lukas Pfeifer und Dario Vögelin.

Den Anforderungen zum Truppführer stellten sich erfolgreich Benjamin Bausch, Nick Blümel, Lukas Kramer, Aron Scherzinger, Jonas und Maurus Vögelin. Dies führte zur Beförderung durch Stadtkommandant Bernd Schwörer. Die Hauptfeuerwehrmänner wurden zu Oberfeuerwehrmännern ernannt. Auch Abteilungskommandant Florian Burger durfte die Ernennung zum Brandmeister annehmen, nachdem er erfolgreich die Lehrgänge abgeschlossen hat.

Das neu geschaffene Feuerwehrehrenzeichen in Bronze für 15-jährige aktive Feuerwehrtätigkeit durften in Empfang nehmen Matthias Burger, Martin Kaltenbrunn, Mario Blümel, Patrick Kuttruff, Benjamin Bausch, Clemens Dienstberger, Philipp Grieshaber, Markus Mayer und Eric Kuttruff.