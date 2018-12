Mit verschiedenen Musik-Höhepunkten verabschiedet das BaarstädtchenLöffingen das alte Jahr. Erstmals gastierte im gut besuchten Gebertsaal die Jazz-Band Welvert Big Band aus Villingen. Die Vollblutmusiker servierten mit Jazz, Swing und Funk eine bunte Vielfalt vom traditionellen Big Band-Sound bis zu bekannten weihnachtlichen Jazzstücken bei ihrem X-Mas Special.

Die Besetzung mit Saxofon, Posaunen, Trompeten, Rhythmusgruppen bekommt mit Chris Castellazzi und dem Sänger-Duo Sabine Kienzler und Björn Härter seinen ganz besonderen Reiz. Bandleader, Dirigent und Drummer Matthias Jakob hatte als musikalisches Bonbon das sechsminütige Medley "Badner-Suite" mitgebracht.

Hier konnten die Gäste versuchen, die zwölf Titel mit zu erraten. Die Gäste durften diese Badner-Suite als Weihnachtsgeschenk mit nach Hause nehmen, die sie von Karlheinz Rontke und Udo Brugger mit den Weihnachtsgrüßen in Empfang nehmen konnten.

Die Welvert Big Band wurde 2012 aus der Taufe gehoben und ist musikalische Heimat ambitionierter Musiker aus dem südbadischen Raum. Um das über zweistündige Konzert entsprechend in Szene zu setzen, hatte die Band Jens Uwe Meyer für die Technik mit im Boot. Bandleader Jakob nahm die Besucher mit auf eine Reise der variablen Big Band-Formation, um Jazz, Swing, Rock, Soul und Funk gepaart mit starken Stimmen zu präsentieren.

Vor allem die beeindruckenden Solisten und die Sänger sorgten für Gänsehautfeeling, was von den Gästen mit Szenenapplaus quittiert wurde. Mit dem Jazz-Klassiker "My Way" von Frank Sinatra, über dem Classic-Rock der Eagles "Please come home for Christmas" bis hin zu "Feeling good", der Pop-Variante von Michael Buble, zeigte die soundstarke Welvert Big Band die ganz Bandbreite ihres Könnens.

Auch bei den lautstark geforderten Zugaben setzte die Welvert Big Band nochmals Akzente mit "Last Christmas" von Wham und dem Weihnachtslied "Stille Nacht".