Nun ist in den leerstehenden Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte Sonnhalde im Hallenbad in Dittishausen wieder Leben eingekehrt. Hier wird am 13. und 14. September ein Eventcenter für Wasser- und Freizeitsport eröffnet, das es so in der Region noch nicht gibt.

Neues Alleinstellungsmerkmal: Was in Neustadt das Badeparadies ist, wird nun in Dittishausen das Eventcenter sein, welches die Gäste anziehen soll. „Ein neuer Tourismusmagnet“, hoffen die drei Macher Joachim Schmidt, Oliver Gänsler und Nino Faranda. Dafür haben die drei Jungunternehmer einiges investiert, was man bei der Eröffnung am Wochenende auch sehen und erleben kann. „Das Konzept in dieser Art, ein Eventcenter für Wasser- und Freizeitsport, gibt es in Deutschland noch nicht“, informiert der 53-jährige Joachim Schmidt aus Löffingen. Das neue Eventcenter für Wasser- und Freizeitsport ist im Gebäude des Dittishauser Hallenbads, in der ehemaligen Gaststätte Sonnhalde, zu finden.

Dittishausen Wie ein ehemaliges Lokal zum Dittishauser Wassersportzentrum wird Das könnte Sie auch interessieren

Tauchsport: Eintauchen, Abtauchen, Auftauchen, unter diese drei Begriffe haben die drei Akteure den Part Tauchsport gestellt. Vom Schnuppertauchen bis zu den Aufbaukursen reicht das Angebot. Großer Beliebtheit erfreut sich das Mermaiding, schwimmen wie eine Meerjungfrau oder Meermann. Die drei Jungunternehmer denken dabei nicht nur an Mermaidkurse, sondern auch an Schwimmbadevents, Mermaid-Geburtstage und auch Fotoshootings.

Eintauchen, Abtauchen, Auftauchen, unter diese drei Begriffe haben die drei Akteure den Part Tauchsport gestellt. Vom Schnuppertauchen bis zu den Aufbaukursen reicht das Angebot. Großer Beliebtheit erfreut sich das Mermaiding, schwimmen wie eine Meerjungfrau oder Meermann. Die drei Jungunternehmer denken dabei nicht nur an Mermaidkurse, sondern auch an Schwimmbadevents, Mermaid-Geburtstage und auch Fotoshootings. Wassersport: In Sachen Wassersport hat das Eventzentrum ebenfalls einiges zu bieten. Etwa das Aqua-Training, ein gesundes Ausdauer-, Rücken- und Krafttraining im Wasser. „Eine Wassergymnastik und idealer Fettkiller“, sagt Joachim Schmidt. Die Löffinger Hebamme Susanne Rebholz wird das Babyschwimmen anbieten und auch Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene und Jugendliche.

In Sachen Wassersport hat das Eventzentrum ebenfalls einiges zu bieten. Etwa das Aqua-Training, ein gesundes Ausdauer-, Rücken- und Krafttraining im Wasser. „Eine Wassergymnastik und idealer Fettkiller“, sagt Joachim Schmidt. Die Löffinger Hebamme Susanne Rebholz wird das Babyschwimmen anbieten und auch Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene und Jugendliche. Freizeitsport: Die dritte Eventsäule wird von Oliver Gänsler aus Bachheim bedient. Der Zirkuspädagoge wird in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendzirkus Kirolan verschiedene Zirkusangebote anbieten. Vom Mitmachzirkus bis zu Workshops in den Bereichen wie Clownerie, Jonglage oder Akrobatik stehen im Angebot.

Die dritte Eventsäule wird von Oliver Gänsler aus Bachheim bedient. Der Zirkuspädagoge wird in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendzirkus Kirolan verschiedene Zirkusangebote anbieten. Vom Mitmachzirkus bis zu Workshops in den Bereichen wie Clownerie, Jonglage oder Akrobatik stehen im Angebot. Gastronomie: Die vierte Säule ist die Gastronomie. So werden im Bistro Snacks serviert, die Räumlichkeiten können auch anderweitig genutzt werden. Ferner steht ein Seminarraum zur Verfügung.

Die vierte Säule ist die Gastronomie. So werden im Bistro Snacks serviert, die Räumlichkeiten können auch anderweitig genutzt werden. Ferner steht ein Seminarraum zur Verfügung. Die Macher: Hinter diesem ehrgeizigen Projekt stehen drei mutige Herren, die den Tourismus ankurbeln, aber auch der heimischen Bevölkerung eine ganz neue Möglichkeit an Freizeitvergnügen bieten möchten. Der 53-jährige Joachim Schmidt absolviert 1996 die Ausbildung zum Tauchlehrer und ist seither in diesem Geschäft auch tätig. Erst Anfang des Jahres machte er mit seiner VR-Brille von sich Reden, die selbst in Amerika bekannt ist. Seit 15 Jahren ist Nino Faranda aus Villingen erfolgreich im nationalen und internationalen Tauchgeschäft. Der dritte im Bunde ist der Bachheimer Oliver Gänsler, der auf dem Weg zum Grundschullehramt auch die Ausbildung zum Zirkuspädagogen absolviert hat. Im Shop gibt es alles rund ums Wasser. Von der Bademode bis zum Taucherequipment und Mermaidausrüstung.