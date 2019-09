Einen Rekordbesuch gab es am Sonntagmorgen bei der Vernissage in der Städtischen Galerie in Löffingen. „Hier und anderswo“ laurtet der vielversprechende Titel der Ausstellung, eine wunderbare harmonische Kombination zwischen der Malerei und Fotografie des Löffinger Künstlerehepaars Brigitte und Günter Leber.

„Hier und anderswo“: Wie roter Faden zog sich das Motto durch die Ausstellung, wobei die Linien in den Kunstwerken natürlich am prägendsten waren. Die Werke von Brigitte und Günter Leber im fernen Indien und auch direkt im Städtle sind sicherlich auch ein Zeichen der Heimatverbundenheit auf der einen Seite, aber auch das Kosmopolit auf der anderen Seite. Heimat und Weltoffenheit sind keine Gegensätze sondern können, wie die bildhaften und auch fotografische Kunstwerke zeigen, zu einer Einheit verschmelzen. „Hier und anderswo“ sieht das Künstlerpaar in einem weitaus größeren Rahmen. So hatten sie Ahmed Hassan, einen begnadeten Sänger, gewinnen können, eine Bereicherung der Ausstellung. Ahmed Hassan kommt aus Syrien und ist auch durch Eugenia Hagen ganz in seiner neuen Welt angekommen. Das Motto „hier und anderswo“ nahm die Vorsitzende des Kunstvereins, Silvia Bächle, auch auf, als sie um eine Gedenkminute für das erst jüngst verstorbene Gründungsmitglied Dieter Mellert bat.

Andersartig und Neues: Bürgermeister Tobias Link sprach von einem besonderen Kunsterlebnis, welches Brigitte und Günter Leber boten. Einen Blick in das künstlerische Schaffen ermöglichte der Dialog zwischen der Vorsitzenden und den beiden Künstlern. Das Andersartige war das extrem klare Licht in Goa, welches Brigitte und Günter Leber so beeindruckte, um es in ihrer Kunstwelt festzuhalten. „In Goa erkannte ich, dass es vielmehr das Licht ist, das zwischen den Gegenständen durchscheint, als die Gegenstände selbst, was das Bild ausmacht“, sagte Günter Leber. Brigitte Leber hat diese beeindruckenden Farben wie das Orange oder Hellblau, die Palmblätter oder üppige Vegetation, in ihren Bildern wie „Lebensfreude“, incognito“ oder „ich bin dann mal weg“, festgehalten.

Techniken: Spannend und anschaulich stellten die Lebers ihre Arbeit dar. Beide haben sich auf drei unterschiedliche Techniken verschrieben. Brigitte Leber der Ölmalerei, modernen Acrylmalerei und Collagen. Ihre farbenfrohen Acrylbilder entstehen auf einer Tuschegrundierung mit gezielten Schüttungen der Farbe. Das Unvorhersehbare macht das Bild so lebendig und spannend. In diesen Bildern verbergen sich immer wieder auch Blickpunkte von Löffingen. Auch Günter Leber setzt sich bei seinen Arbeiten mit drei unterschiedlichen Techniken auseinander. Der Makrofotografie, der Mehrfachbelichtung und der „fotoGraphie" – ganz bewusst so geschrieben, um im Nachhinein künstlerisch und grafisch das Gestalten in den Vordergrund zu stellen. Imposant sind seine „Licht-Bilder". Prägend sind die Werke von Löffingen. So hat sich Brigitte Leber mit dem Wiederaufbau nach dem Großbrand in Löffingen beschäftigt und das Thema als Collage ins Bild gesetzt. Günter Leber hat den Blick seiner Kamera auf das Rathaus gerichtet, um damit ein Zeichen zu setzen.