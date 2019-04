Mit 114 Mitglieder, das älteste mit 90 Jahren, ist der Ortsverband Dittishausen des Sozialverbands VdK nicht gerade ein kleiner Verein. Trotzdem beklagten Vorsitzender Rolf Bukard und Schriftführerin Monika Burkard die geringe Teilnahme bei den Veranstaltungen. So waren lediglich 30 Personen am Narzissenfest, 35 beim Tagesausflug und 35 beim Grillfest im Garten von Marlies Reich. Lediglich bei der Weihnachtsfeier kamen 56 Mitglieder. "Wir bekommen den Bus nicht voll", so Rolf Burkard bei der Hauptversammlung, was sich natürlich entweder im Preis niederschlage oder im Aktivitätenbereich. Zwar ist die Kasse von Regina Bürer noch gefüllt, doch keineswegs so, dass der Verein reich wäre. Demnächst wird wieder eine Reise in den Europapark Rust angeboten. Auch stehen wieder Kaffeenachmittag, Grillfest und Weihnachtsfeier auf dem Programm.

"Der VdK ist eine wichtige Interessenvertretung im Sozialen Recht, für benachteilige Menschen eine wertvolle Institutsion, die auch auch hier bei uns dringend benötigt wird", erinnerte Rolf Burkard. Doch genauso wichtig sei die Kommunikation, gerade in Zeiten der Vereinsamung. Deshalb appellierte Vorsitzender Rolf Burkardappellierte Vorsitzender Rolf die Angebote doch anzunehmen.

Im kommenden Jahr feiert der VdK Ortsverband Dittishausen seinen 50. Geburtstag. "Klein oder groß im Festzelt", so die Frage von Rolf Burkard an die Versammlung. Ein gut gemeinter Tipp kam von Brigitte Wagner, VdK-Vorsitzende aus Bräunlingen. "Wir haben im kleinen Rahmen unseren 70. Geburtstag gefeiert. Zum einen kostet es weniger Geld, zum anderen hatten wir auch keine Arbeitskräfte. Für die Mitglieder war diese kleine Feier, in die Weihnachtsfeier eingeschlossen, das Richtige", sagte Wagner. Diesen Rat wollen auch die Dittishauser befolgen und werden wohl ebenfalls die Weihnachtsfeier 2020 als kleines Jubiläum feiern.