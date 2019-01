Rund 500 Angebote in zehn Gemeinden des Hochschwarzwalds für alle Generationen und für jeden Geschmack bietet die Volkshochschule (VHS) Hochschwarzwald in ihrem neuen Programm. Dabei geht man ganz bewusst auch neue Wege, um neue Zielgruppen anzusprechen.

Das Programm

Mit bis zu 700 Veranstaltungen im Jahr bietet die Volkshochschule Hochschwarzwald ein vielseitiges informatives Weiterbildungsangebot. Das Programm konzentriert sich auf Allgemeinbildung, Berufliche Bildung, Sprachen, Gestalten, Gesundheit, Junge VHS und Vortragsprogramme. Informationen gibt es unter Telefon 07651/1362 oder info@vhs-hochschwarzwald.de. Die Programmhefte liegen in allen Tourist-Infos, in der Hauptgeschäftsstelle und in örtlichen Geschäften aus. (pb)

Informationen im Internet:

http://www.vhs-hochschwarzwald.de