Das Fazit von Walter Keßler war kurz und prägnant: „Einfach perfekt und super“, sagte am Sonntagabend der Vorsitzende des SV Göschweiler mit Blick auf die Wandertage, die der Verein ausgerichtet hat. So konnte der SV Göschweiler einen Rekordbesuch von über 500 Wanderern bilanzieren, dazu auch manche neue Gruppierung, ideales Wanderwetter und eine Rund-um-Versorgung mit kulinarischen und musikalischen Genüssen.

Große Helferschar

Ein Plus in Göschweiler ist die Rund-um-Versorgung für die Wanderer, die am Sonntag sogar das Wanderfrühstück um 6.45 Uhr einschließt. Machbar ist dies nur durch viele Helfer. Über 50 waren im Einsatz an den beiden Wandertagen und auch Tage zuvor, als die Kuchenbäcker die begehrte Schwarzwälder Kirschtorten herstellten. Das Küchenpersonal war gefordert beim Grillen. Auch die Trachtenkapelle ist jedes Jahr bereit, das Wanderereignis mit ihrem Musikprogramm zu bereichern, was die Wanderfreunde begeistert annahmen.