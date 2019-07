Während erstmals für alle Grundschulkinder ein Kinderferienprogramm von der Firma WST und der Stadt gestaltet wird, ist auch das Kucky-Team der Hochschwarzwald Tourismus GmbH für die kleinen Bürger unterwegs. Beim Jubiläumswochenende wird sowohl am Sonntag, 28. Juli, ab 11 Uhr und am Montag, 29. Juli, ab 16.30 Uhr das Kucky-Mobil seine Pforten öffnen. Neben vielen Spielen wird auch Kinderschminken angeboten. Das Kucky-Spielmobil steht auf dem alten Bauhofgelände. Das Kinderschwimmfest im Freibad in Friedenweiler öffnet am Freitag, 2. August, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Alle Kinder ab sechs Jahren, die schwimmen können, sind eingeladen, an den Wettkämpfen teilzunehmen. Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde. Anmeldungen sind bis 14 Uhr beim Bademeister im Bad abzugeben.

Am Montag, 5. August, geht es mit dem Kucky-Team zur Löffinger Feuerwehr. Die Einsatzkräfte werden die kleinen Besucher über die Arbeit der Feuerwehr aufklären und ihnen die Gerätschaften vorstellen. Auch der Spaß wird nicht zu kurz kommen. Treffpunkt ist am Feuerwehrgerätehaus. Am 8. August öffnet in der Tourist-Info das Puppentheater „Mascha und der Bär“ mit neuen Abenteuern um 16 Uhr seine Pforten.

„Traktoren, Tiere, Technik“ heißt es am Dienstag, 11. August, von 15 Uhr bis 18 Uhr auf dem Haslachhof. Wolfram und Eva Wiggert werden den Besuchern den Stall und die Maschinenhalle zeigen, zum Abschluss wird gemeinsam gegrillt.

Die Einladung gilt für Kinder ab sieben Jahren. Am Dienstag, 20. August, steht das Minigolfturnier von 10 Uhr bis 11.30 Uhr am Haus des Gastes in Friedenweiler auf dem Programm. Zwei Tage später, am 22. August, geht es von 9.30 Uhr bsi 12 Uhr mit Amina der Ameise auf Entdeckungstour auf dem Ameisenpfad. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz, von hier aus geht es auf den 3,6 Kilometer langen Erlebnispfad. Der Besuch der Feuerwehr in Rötenbach ist am Sonntag, 24. August, von 14 Uhr bis 17 Uhr für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren geplant. Treffpunkt ist das Feuerwehrgerätehaus.

Am Dienstag, 28. August, steht der Besuch im Löffinger Tierheim an. Ab 10 Uhr werden die kleinen Besucher von Carola Hannes und Luzia Heiler erwartet. Anschließend geht es noch zum Höfle an die Mauchach, wo Pfauen, Ziegen, Kamerunschaf und Hühner warten. Am Sonntag, 8. September, lädt die Feuerwehr zu „Stadt-Land-Spiel“ für alle Generationen ein, Treffpunkt ist um 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Anmeldungen sind erforderlich bei den Tourist-Informationen im Hochschwarzwald oder unter Telefon 07652/120 630.