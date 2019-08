Der Becker-Boom ist schon längst vorbei und aus dem Modesport Tennis hat sich eine solide Breitensportart in Löffingen entwickelt. Mehrere Mannschaften (Damen, Herren, Jugend) kämpften einst mit dem gelben Filzball um Punkte, heute sind es nur noch eine Damen- und eine Herrenmannschaft. Die Damen konnten nun mit 40:14 Matchpunkten – alle Spiele wurden gewonnen – die Meistershaft in der ersten Bezirksklasse feiern und werden nun in die zweite Bezirksliga aufsteigen. Dies ist umso erfreulicher, da die Spielerinnen aus finanziellen Gründen keinen Trainer zur Verfügung haben. Der Erfolg ist auf die Kameradschaft und die Freude am Spiel, verbunden mit Ehrgeiz und Können, zurückzuführen.

Seit 2014 ist Barbara Michel Vorsitzende der Tennisgilde. Ihr vorrangiges Ziel war es, den Tennissport wider mehr in den Sport-Blickpunkt im Baarstädtle zu setzen. „Tennis ist kein Elitesport, sondern ein Breitensport, welcher Koordination, Beweglichkeit, Kondition und Ausdauer fördert“, sagt die aktive Spielerin. Dies wird man auch beim Tag des Sports am 15. September so präsentieren, um Werbung für den weißen Sport zu machen. Hierzu wird man eine Aufschlag-Maschine leihen. Tennis sei ein idealer Ausgleich zum stressigen Alltag und mache sehr viel Spaß, so die Vorsitzende. Die Mannschaft um Mannschaftsführerin Tanja Riedlinger und Helga Klipstein ist ein guter Beweis, dass Sport Generationen zusammenführt, sind die Tennisspielerinnen doch zwischen 16 und 72 Jahre.

Bewusst setzt man auf die Jugendleiter, wie Birte Meder erklärt. Derzeit besuchen zehn Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren das Gruppentraining.

1977 war es das ehemalige Sporthaus mit Bruno und Elisabeth Lauble, welche den Tennissport ins Baarstädtchen brachten. Sie errichteten am Waldbad drei Greensetplätze mit der Unterstützung der aktiven Tennisspieler, die 1987 zu Sandplätzen umgebaut wurden. Aus der Interessengemeinschaft, die 1985 bei den Verbandsspielen im Badischen Tennisverband spielte, wurde 1990 der Verein Tennisgilde Löffingen gegründet.