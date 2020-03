Auch wenn die Stadtbücherei geschlossen ist, soll den Büchereibesuchern ein breites Literaturangebot ermöglicht werden. „Nicht mehr analog, sondern digital ist in der aktuellen Situation angesagt“, informiert Stadtbüchereileiterin Birigt Kuttruff. Wer einen Büchereiausweis besitzt, kann auf eine große Bandbreite digitaler Medien wie Bücher, Zeitungen, Illustrierte und Hörbücher rund um die Uhr zurückgreifen. Im Onleiheverbund „Biene“ (Bibliothek für Medien im Netz) könne man bequem von zu Hause aus all die Medien entleihen und auf ein digitales Endgeräte (Laptop, PC, E-Book-Reader, Tablet, Smartphone) herunterladen. Wie dies funktioniert, kann man auf der Homepage der Löffinger Stadtbücherei finden.

Ein wichtiger Part in der Löffinger Stadtbücherei gehört den Kindern und Jugendlichen. Dies gilt auch bei der aktuellen Situation. „Wenn die Schüler nicht in die Bibliothek kommen können, muss die Literatur für Schularbeiten, Recherearbeiten und Prüfungsvorbereitungen zu den Jugendlichen kommen“, sagt Birgit Kuttruff. Mit dem Angebot Munzinger-online werde ein breites Wissen vermittelt, Lexika und Datenbanken, die nicht nur ständig aktualisiert werden, sondern auch als Quellennachweise dienen.

Auch für den Lesenachwuchs ist gesorgt mit einem Online-Angebot, welches der Lese-, Sprachförderung und Freude diene. „Eine neue App ist ‚Lesestart zum Lesenlernen‘, ein interaktiver Lesespaß mit zahlreichen kreativen Ideen für die Kinder“, informiert Kuttruff weiter. Die neue App erfordert keinen Ausweis und ist in den nächsten vier Wochen kostenlos. Alle Bücher seien auf einen Klick für alle digitalen Endgeräte im Apple App Store und bei Google Play verfügbar.

Gleich mehrere Angebote stehen für Kindergartenkinder und Vorschüler an. Jede Wochen werden auf der Internet-Seite www.enfachvorlesen.de drei kostenlose Vorlesegeschichten veröffentlicht. Seit 23. März lesen Kinderbuchautoren jeden Tag um 16 Uhr aus Büchern vor. Die Livestreams sind über ndr.de/mikado, SWRkindernetz.de oder youtube.com/kindernetz zu empfangen. Polylino ist ein schwedischer Anbieter der digital mehrsprachige Bilderbücher für Kinder und Vorschulkinder kostenlos zur Verfügung stellt. Die Polylino App ist aus den Appstores von Apple und Google zu laden unter Benutzername: polylinohomo, Passwort: 987654321. Mit diesen Zugangsdaten haben die Kinder laut Birgit Kuttruff ein Angebot von 60 Bilderbüchern, die in 50 Sprachen eingelesen sind. „Der Zugriff ist bis zum 16. April kostenlos“, so die Büchereileiterin.

Schon fast eine unheimliche Stille ist in die Löffinger Stadtbücherei eingekehrt. Für Leiterin Birgitt Kuttruff, Alise Esser und Gabriele Reske Zeit hinter verschlossenen Türen, den Bücherbestand zu überarbeiten, neue Literatur einzubringen, Bücher in Folien einzupacken und schon die neuen Veranstaltungen zu organisieren. Voraussichtlich bis Ende der Osterferien ist die Bücherei geschlossen. Birgit Kuttruff ist telefonisch unter 07654/802 71 oder Mail stadtbuecherei@loeffingen.net zu erreichen.