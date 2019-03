Das vergangene Jahr brachte für die 26 Feuerwehrmänner aus Göschweiler einige Einsätze, wobei der Großbrand in Löffingen, aber auch Sucheinsätze in der Wutachschlucht, Parkplatzdienste, technische Hilfeleistungen und auch kirchliche und weltliche Festeinsätze dazugehören. Kommandant Magnus Winterhalder freute sich bei der Hauptversammlung über das Engagement der Wehrmänner, die sich den Fort- und Weiterbildungen stellten und auch die Probenarbeiten ernst nehmen. In der Herbsthauptprobe habe man sich dem Thema Fotovoltaik-Anlagen gewidmet. Die Zusatzgefahr des elektrischen Stroms sei hier nicht zu unterschätzen. Ortsvorsteher Manfred Furtwängler und Bürgermeister Tobias Link würdigten das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr, die sich für das Wohl der Bürger und Gemeinde einsetzt. Gerade der Großbrand in Löffingen, so der stellvertretende Kreisbrandmeister Gotthard Benitz, habe gezeigt, wie wichtig eine gute Ausbildung und das passende Equipment seien. Bürgermeister Link versprach, sich mit dem Gemeinderat zusammen für die Investitionen für die Feuerwehr stark zu machen. Die Kommandanten appellierten an die Bevölkerung, den Blaulichttag am 19. Mai zu besuchen. Alle Rettungskräfte seien hier in Löffingen vertreten, um ihre Arbeit vorzustellen.

Gleich acht Wehrmänner konnten aus der Hand von Gotthard Benitz und Stadtkommandant Christian Heizmann das bronzene Ehrenabzeichen für 15-jährige aktive Mitgliedschaft in Empfang nehmen. Allen voran Abteilungskommandant Magnus Winderhalder, Andreas Schätzl, Tobias Schätzl, Alexander Willy, Lucian Kainz, Sascha Weiss, Michael Löffler und Florian Futwängler.

Gleich zwei Beförderungen gab es bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Alpenblick, so wurde Schriftführer Dominik Ruf zum Löschmeister befördert. Niklas Winterhalder wurde zum Feuerwehrmann ernannt.