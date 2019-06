Dittishausen – 12 000 Kilometer liegen zwischen Dittishausen und Hawaii, eine große Entfernung und ein noch größerer Sprung als Sportler, einmal beim Hawaii-Triathlon dabei zu sein. Dieses sportliche Ziel vor Augen hat Laurin Wehrle aus Dittishausen, der gerade mit seiner Triathlon-Karriere angefangen und den ersten Höhepunkt als Sieger in seiner Altersklasse in Heilbronn erlebt hat.

Zur Person

Laurin Wehrle aus Dittishausen entdeckte vor knapp zwei Jahren für sich den Triathlon. Bereits mit elf Jahren hat er mit dem Schwimmunterricht in Hüfingen begonnen. Er startet deshalb auch für den Schwimmverein der Baar (SVB). Sein nächstes Ziel ist der Triathlon über die Mittelstreckendistanz, dies bedeutet 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon. Seine Fans hat das Sporttalent nicht nur in Dittishausen, wenn möglich, stehen auch die beiden Omas am Straßenrand um Laurin anzufeuern. Sein großer Traum ist der Triathlon in Hawaii. (pb)