Aufgrund der Corona-Krise haben die Vereine aus dem Löffinger Ösch ihre in diesen Tagen geplante Versammlungen und Veranstaltungen abgesagt, so das DRK Löffingen, der Tennis-Club Reiselfingen, der Weltladen, VdK Dittishausen, der Sprachheilkindergarten Rötenbach, der Schwarzwaldverein, Stadtmusik, Leichtathleten und der Turnerbund Löffingen.

Auch das Ostertheater in Göschweiler wird abgesagt, die bereits erworbenen Karten können wieder zurückgegeben werden. Abgesagt ist das Showkonzert des Handharmonikaspielrings zusammen mit den Löffinger Musikanten.

Die Stadtmusik, die ihren 300. Geburtstag in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen feiern wollte, hat bis im Sommer alle Termine abgesagt, so fallen der Gedenkgottesdienst, das Muttertagskonzert, das Jugendkapellentreffen, das Sommerkonzert und auch die Jugendkonzertreise in den Pfingstferien aus.

Der Turnerbund Löffingen stellt bis nach den Osterferien den gesamten Übungsbetrieb ein. Die Kreismeisterschaften im Gerätturnen entfallen ebenso, wie die Turngala am 25. April.