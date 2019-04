Zum zehnten Geburtstag hat die Bläserjugend Göschweiler unter der Leitung von Jens Heringshausen der Region ein ganz besonders musikalische Geschenk gemacht. "Das Benefiz-Kirchenkonzert wird uns allen unvergessen bleiben", so Ortsvorsteher Manfred Furtwängler bei der Hauptversammlung. Dieses Konzert erfreute auch die Nachsorgeklinik Katharinenhöhe, die sich über den Erlös freuen durfte. Doch auch mit dem Haus-zu-Haus Adventsspiel oder dem Dorfhock zusammen mit der Landjugend engagiert sich die Bläserjugend in der Dorfgemeinschaft, wie Nadine Dresel in ihrem Bericht aufzeigte. "Die Bläserjugend ist eine echte Gemeinschaft, die sich nicht nur zum Musizieren trifft, sondern auch sonst viel gemeinsam mit der Landjugend macht", informiert Vorsitzende Hanna Albert. Viele Mitglieder seien seit Gründung der Bläserjugend mit dabei. Aus Gründen der Termin-Überschneidungen war die Rocknacht nicht so von Erfolg gekrönt. Trotzdem konnte Karla Albert ein Plus in der Kasse verzeichnen, obwohl neue Instrumente angeschafft wurden.

Die Bläserjugend, die ein Durchschnittsalter von 17 Jahren aufweist, hatte zwölf Veranstaltungen durchgeführt. Für die musikalischen Höhepunkte wurden 22 Proben abgehalten. Zufrieden zeigte sich der musikalische Leiter Jens Heringshausen mit dem Göschweiler Nachwuchs. "Das Kirchenkonzert war eine große Herausforderung, die wir gut gemeistert haben", so Heringshausen.

Erfreulicherweise konnten gleich fünf Jungmusiker das Jugendleistungsabzeichen oder Juniorabzeichen absolvieren, was die Aufnahme in die Bläserjugend bedeutet: Jano Löffler (Bronze), sowie Marlon Scherer, Paul Kühn, Pius Bartler, Lars Vogt und Carolin Wiehl (Juniorabzeichen).

Auch in diesem Jahr wird der Dorfhock durchgeführt. Am 30. Juni wird er auf dem Pfarrplatz um 12 Uhr zusammen mit der Dorfjugend eröffnet. Mit dabei die Band "Most". Am 20. Juli ist ein Zöglingsvorspiel vorgesehen.