"It`s Showtime" heißt es bei der Turngala des Turnerbunds Löffingen, die am Samstag, 4. Mai, in Löffingen in der Festhalle lockt. "Es wird ein hochkarätiges Programm geboten", verspricht der Vorsitzende des Turnerbunds, Gustl Frey. Die Akteure werden dabei wieder Akzente setzen in einem rund dreistündigen Programm, welches eine tolle Mischung zwischen anspruchsvollen turnerischen Leistungen, fetzigen Tanzelementen und atemberaubender Akrobatik aufweisen wird.

"Auch 2019 werden die 50 Akteure Spitzenleistungen präsentieren", so Gustl Frey. Anspruchsvoll und abwechslungsreich werde die Turngala sein. Die Hip-Hop-Kids, der Kinder- und Jugendzirkus Kirolan, Rad-Artistik, Artistik an der Stange, die Turngruppen männlich, weiblich und gemischt und dazu die Jazz-Mädels, werden das Publikum mit ihren Darbietungen faszinieren.

Gleich vier Nachwuchstalente werden sich als Moderatoren-Team auf der Löffinger Showbühne zeigen. Es sind keine Unbekannten: Florian Herberger, Ilies Sidi-Yakoub, Lisa und Sarah Huhn moderieren. Jeder von ihnen ein Showtalent. Da kann der Zuschauer wieder Komik, Gesang, Show und mehr erwarten. "Denn diese Vier sind absolut keine Lückenfüller", sagt Frey.

Gespannt darf man sein, mit welcher Multimediashow Ralf Streit den Abend in Szene setzen wird. Mit Animationen und Videosequenzen wird Streit die Besucher in eine virtuelle und fantasievolle Welt führen.

Als der Turnerbund vor Jahren ankündigte, den Bunten Abend an Fastnacht zu streichen, um eine Turngala zu präsentieren, war der Aufschrei in der Bevölkerung zunächst groß. Gehörte der Bunte Abend doch zur Löffinger Fastnacht einfach dazu, zumal er schon 1927 aufgeführt wurde. Unvergessen die Schwindelsingers, welche die Kommunalpolitik unter die Gesangeslupe nahmen.

Doch der Wandel der Zeit zeigte sich auch bei den Bunten Abenden, weshalb der TBL den neue Wege ging. Im Nachhinein war dieser Weg der einzig richtige und heute kann sich der Verein als die Turn-, Tanz- und Akrobatikgröße zeigen, die er wirklich ist.

Der Vorverkauf der Karten läuft schon seit geraumer Zeit. Die Karten können vergünstig bei Schreibwaren Hauser und in der Tourist-Information erworben werden. Allerdings wird es auch noch Karten an der Abendkasse geben. Einlass ist ab 19 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.