Erstmals lädt der Löffinger Tierschutzverein am kommenden Wochenende, am Samstag und Sonntag, 30. und 31. März, zum Osterflohmarkt ein. „Wir haben so viele schöne Osterartikel, die wir gerne verkaufen möchten“, informiert die Vorsitzende Carola Hannes.

„Der Osterflohmarkt findet nicht an der Jungviehweide, sondern im Farrenstall statt“, darauf weist Luzia Heiler hin. Es könnte die letzte Veranstaltung im urigen Farrenstall sein, der bald dem Bagger und den Schaufeln zum Opfer fallen könnte. Hier soll bekanntlich nach dem Willen der Stadt ein Hotel mit Wohnungen entstehen.

Doch bis dahin kann der Farrenstall vom Tierschutzverein noch als Verkaufsort für den Osterflohmarkt genutzt werden.

„Beim Osterflohmarkt wird es keine Bewirtung geben“, informiert Carola Hannes. Dafür ein umfangreiches Angebot von Flohmarktartikeln bis hin zu kleinen Raritäten. „Der Osterflohmarkt wir ein richtiges Eldorado für alle Kaufinteressierten“, verspricht die Vorsitzende des Löffinger Tierschutzvereins.

Die Flohmärkte sind die wichtigsten Einnahmequellen des Löffinger Tierschutzvereins, der jedes Jahr um die 200 Tiere aufnimmt, sie medizinisch versorgen lässt, sie aufpäppelt, um sie dann in gute Hände abzugeben. Manche älteren Tiere sind auch nicht mehr vermittlungsfähig und dürfen dann ihr Gnadenbrot im Tierheim empfangen.

Am Samstag, 13. April, lädt der Tierschutzverein um 14 Uhr ins Steakhouse Santa Fe zur Jahreshauptversammlung ein. Am 27. April findet dann der Frühjahrsflohmarkt im Tierheim an der Jungviehweide statt.

Informationen im Internet:

http://www.tierheim-loeffingen.de