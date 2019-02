Mit dem Öschabend beginnt die närrische Zeit der Saalfasnet im Löffinger Ösch. Am Samstag, 16. Februar, wird sich die Löffinger Festhalle bereits zum 42. Mal in einen Narrentempel verwandeln, auf dem die fünf Öschzünfte, Löffingen, Bachheim, Unadingen, Dittishausen und Rötenbach "The Best of Fasnet 2019" präsentieren werden.

Seit 42 Jahren sind es die fünf Öschzünfte, welche das Programm auf der Löffinger Öschbühne präsentieren. Geboten werden tänzerische Topleistungen, erfrischende Sketche und auch der Blick durch die närrische Kommunalbrille darf nicht fehlen. Die fünf Öschzünfte präsentieren das Best der Fastnacht 2019 und so verspricht der Öschabend wieder zu einem echten Narrenhöhepunkt zu werden. Premiere: In diesem Jahr wird erstmals die weibliche Narrenpolizei auf der Öschbühne stehen. Unter der Leitung von Melina Gromann werden sich die jungen Damen von ihrer tänzerischen Seite präsentieren. Nach längerer Pause werden auch die Löffinger Hexen das Programm bereichern. Was allerdings Hexenchef Jörg Ganter mit seinen Hexen einstudiert hat, ist bisher nur Insidern bekannt.

Festwirt: Jedes Jahr übernimmt ein anderer Verein die Position des Festwirts. Dieser ist dann verantwortlich für die Küche, die Ansage und muss für die Vertragsmodalitäten gerade stehen. Heuer ist der Narrenverein Rötenbach an der Reihe. Bei Narrenmutter Evelyn Heer werden die Fäden zusammenlaufen.

Während das Programm sich jährlich ändert, bleibt der Einzug der Öschzünfte mit allen örtlichen Fasnetfiguren und die musikalische Eröffnung durch den Fanfarenzug unter Leitung von Wilfried Münzer traditionell.

Ansager: Der Blick zurück ins Öschevent zeigt Moschtle (Michael Kasprowicz) und Stutzle (Franz Hofmeier) als Ansager. In schwarzen Anzügen und schwarzen Zylindern und ihren Regenschirmen definierten sie den Öschabend mit. Zwei Showtalente, Michael Kasprowicz war bei der Gründung federführend, welche für die Lacherfolge sorgten. Diese Aufgabe übernimmt seit Jahren der Verein, der als Festwirt auserkoren wurde. So manches junge Showtalent wurde hier entdeckt. Gespannt darf man sein, wen der Narrenverein Rötenbach ins Rennen schickt.