Die Uhr tickt unaufhörlich, nur noch wenige Tage, dann kann Clemens Dienstberger im großen Festzelt die 45. Bachheimer Pfingstwandertage eröffnen. Dieses wurde bereits aufgestellt, ein Kraftakt für die starken Männer aus Bachheim. Das vereinseigene Festzelt des Narrenvereins hat die Ausmaße von 18 Meter Breite und 40 Meter Länge, bietet also genügend Platz für 800 Personen. 20 Helfer vom Narren- und Musikverein haben das Zelt, welches 2007 anschafft wurde, aufgebaut. Auch das kleine Barzelt (15 mal acht Meter) steht. Noch ist die Crew damit beschäftigt, die gesamte Kücheneinrichtung aufzubauen, mit verschiedenen Grills, Spülmaschinen, Kuchentheke und natürlich auch die große Bühne. Erstmals wird auch ein Likörstand aufgebaut. Danach sind die Damen an der Reihe, das Festzelt zu schmücken. Hauptorganisatoren sind hier Eva Thoma, Jasmin Siebler und Melanie Gantert.

Erstmals wird es im Festzelt auch die Anmeldungsecke geben, diese war bisher immer vor dem Zelt. „Wir brauchen drei Wochen, bis alles an seinem Platz steht“, informiert der Vorsitzende des Narrenvereins, Clemens Dienstberger.

Der Blick in die Festzeltküche lässt staunen, jedes Jahr wird in neue Gerätschaften und Verbesserungen investiert. Die Wanderer dürfen nicht stundenlang auf ihr Essen warten, so das große Ziel. Der Renner sind Schnitzel, Pommes und Salat. Doch auch an die Vegetarier wurde gedacht. Am Sonntag und Montag wird Hirschgulasch mit Spätzle und Rotkraut serviert. Fehlen dürfen nicht der selbstgemachte Kuchen und Torten der Bachheimer Bäckerinnen.

Der Startschuss für die 45. Bachheimer Pfingstwandertage fällt am Pfingstsamstag, 8. Juni, um 14 Uhr mit dem Fassanstich. Gleich zwei Musik-Events stehen an. Am Samstagabend spielen im Doppelpack die Baaremer Luusbuäbä und die Brotäne Herdepfl, am Sonntag, ebenfalls um 20.30 Uhr, die Party Band Gentle Session.

Die Wanderstarts sind am Sonntag und Montag ab 8 Uhr auf drei unterschiedlichen Wanderrouten.