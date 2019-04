Das Küferstüble Löffingen entwickelt sich immer mehr zur Musikerkneipe. Früher war das gemütliche Küferstüble eher als Raucherbeize bekannt, doch mittlerweile reift hier nun ein Nichtraucher-Musik-Szenelokal heran. Schon im vergangenen Jahr wagte Wirt und Besitzer Kai Link, der von seiner Mutter Ulrika Heinlein-Droste unterstützt wird, den Versuch Rockbands ins Küferstüble zu verpflichten. Das Vorhaben ist gelungen und so kann aus dem Testballon sich nun eine neue Szene in Löffingen entwickeln. Auch in diesem Jahr werden drei Bands unterschiedlicher Rock-Genres im Küferstüble auftreten. Der Eintritt zu den Konzerten, die jeweils um 20 Uhr beginnen, ist frei.

Den Anfang der Konzertreihe machen die Overlaps aus Italien am Samstag, 27. April. Die vierköpfige alternative Rockband aus Trevisio (Norditalien) war im vergangenen Jahr als Vorgruppe von "The Rasmus" auf großer Europatour. Dabei imponierten die vier Musiker mit kraftvollen und packendem Rock-Sound. Im Jahr 2016 taten sich Gloria Piccinin (Sängerin), Matteo Ciciliot (Drums), Stefano Galioto (Bass) und Marco Marinato (Gitarre) zusammen um Alternativ Rock, den Rockvarianten jenseits der üblichen Strukturen der Rock- und Popmusik zu widmen. GvH : Die fünfköpfige Stuttgarter deutschsprachige Oldschool Punkrockband GVH war die erste Formation, die in der Musikkneipe Küferstüble auftrat. Der große Erfolg führt sie erneut ins Baarstädtle am Samstag, 25. Mai. Im April 2017 wurde GvH (Gisela von Hinten) aus Ex-Mitgliedern verschiedener Punkbands gegründet. Neben den eigenen neuen Songs, haben die Musiker auch Songs aus ihren Ex-Bands, sowie Punkrock-Klassiker-Covers mit dabei. Im kommenden Monat möchte GvH ihre erste Platte veröffentlichen.

Gunjack: Die Metal-Rock`n`Roll band aus Italien gastiert am Samstag, 22. Juni, im Küferstüble. Im letzten Jahr haben die drei Musiker ihr Debütalbum "Totally Insan" aufgenommen, Songs, die sie auch in Löffingen präsentieren werden. Ihre Musik hat nicht nur die besondere Rock-Atmosphäre, auch ihr Sänger und Bassist Alessandro Dominizi klinkt wie Lemmy, der britische Sänger der Heavy-Metal Band Motörhead. Sie könnten zwar die Wiedergeburt der 2015 aufgelösten Band Motörhad sein, allerdings verstärken sie die Metal-Seite intensiver.