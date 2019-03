von Thomas Schröter

Entwässerungskanäle und deren Bauwerke wie Regenüberläufe, Regenüberlaufbecken und Regenwassereinleitungen besitzen eine wasserrechtliche Erlaubnis, die in der Regel alle 15 Jahre erneuert werden muss.

Grundlage dafür ist ein sogenannter Generalentwässerungsplan. Er enthält die Berechnungen der hydrodynamischen Abflussmengen und der Schmutzfrachten sowie des Entlastungsverhaltens von Regenüberläufen und Regenüberlaufbecken, aus denen sich wiederum die Einleitungen der Kanalisation in die Vorfluter ermitteln lassen.

Außerdem dokumentiert das Planwerk, welche Kanalstränge ausreichend dimensioniert sind und in welchen Bereichen andere Rohrdurchmesser verwendet werden müssen. Diese wasserrechtliche Erlaubnis steht in Löffingen zur Erneuerung an.

Mit den ingenieurtechnischen Leistungen für die Erstellung des Generalentwässerungsplans für die Stadt Löffingen und ihre Ortsteile hat der Gemeinderat das Ingenieurbüro Riede beauftragt. Das Arbeitspaket umfasst die Schmutzfrachtberechnung, die hydrodynamische Abflussberechnung, die Optimierungs- und Sanierungsplanung sowie das Erstellen der genehmigungsfähigen Unterlagen für den Generalentwässerungsplan zum Erlangen der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis und schlägt mit Kosten von rund 75 850 Euro zu Buche.

Außerdem betraute der Gemeinderat zum Preis von rund 12 850 Euro das Ingenieurbüro Riede mit der Erstellung der Unterlagen für die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis der Kläranlagen Seppenhofen und Unadingen.

Das Leistungspaket zur Neuerteilung der wasserrechtlichen Genehmigung für die beiden Kläranlagen beinhaltet die Auswertung der Betriebstagebücher mit allen Anlagendaten, darunter Angaben zu Belastungen des Abwassers und der Reinigungsleistung, sowie die Ermittlung von Reserven für die künftige Entwicklung. Außerdem inkludiert sind fachplanerische Nachweise für die Kläranlagen sowie die Ermittlung von Reserven und Schwachstellen.

Die Vergabe der beiden Arbeitspakete an das Ingenieurbüro Riede hat aus Sicht der Stadtverwaltung den Vorteil, dass das Ingenieurbüro bereits das Kanalkataster für die Stadt führt und dadurch bereits Kenntnisse über das gesamte Netz und die Bauwerke hat.