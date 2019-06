1921 führte die große Wohnungsnot zur Gründung der Baugenossenschaft Löffingen. 98 Jahre später ist der Wohnungsmarkt in Löffingen wieder deutlich unterversorgt: „Auf eine Wohnung kommen rund 40 Bewerber“, informierte Vorstand Werner Adrion bei der Hauptversammlung der Baugenossenschaft.

Baugenossenschaft

Die Baugenossenschaft Löffingen hat derzeit 164 Mitglieder und 113 Wohnungen mit einer Gesamtmietfläche von 8692 Quadratmeter. Vorstand ist seit 1995 der Energieexperte Werner Adrion, ihm zur Seite steht seit 2002 Walter Kessler. 1953 wurde der erste Wohnblock an der Dittishauser Straße erstellt und seither immer wieder modernisiert. Der jüngste Bau ist im Mai 2017 an der Rötenbacher Straße erstellt worden. Ein Vorzeigeobjekt barrierefreier und barrierearmen Wohnungen in einem Effizienzhaus mit kontrollierter Wohnbaubelüftung mit Wärmerückgewinnung. Das nächste Ziel ist es, das Schlenkerhaus an der Kirchstraße von der Gemeinde zu erwerben, allerdings muss hier der Denkmalschutz noch geklärt werden. (pb)