Erst das Schauspiel und danach die harten Fakten, präsentiert durch Peter Erhart, Leiter des Stiftsarchiv St. Gallen, in dem auch die Urkunde der Übergabe hinterlegt ist: Auch hier hatte der Veranstalter Rötenbach zum Auftakt des Festjahrs zur 1200-Jahr-Feier voll ins Schwarze getroffen. Dabei zeigte sich schnell, dass die Martinskirche, sie stand im Dorf Löffingen, zwar eine sogenannte Eigenkirche war, allerdings von nicht unerheblicher Bedeutung. "Es war ein Gotteshaus aus Stein oder Holz, das ein adliger Grundherr aufstellte, der auch für den Unterhalt zuständig war. Er beauftragte auch einen Unfreien seines Hofes zum Priester für den Gottesdienst", informierte Erhart. Somit stand die Kirche sowohl in materieller als auch in geistlicher Dimension ganz in der Verfügungsgewalt des Grundherrn.

Aus dem Jahr 1266 stammt dieses Dokument über die Kirchen der Baar, die zum Kloster St. Gallen gehörten, so auch Löffingen. | Bild: Gerold Bächle

Das Schauspiel um die Übertragung Ruadgers mache es deutlich, dass die Martinskirche eine wirtschaftlich bedeutende Rolle spielte, aber auch ein Versammlungsort für mindestens 20 Männer war. In das Gotteshaus haben mehrere Leute zur Sicherung ihres Seelenheils investiert. Interessant die 17 Zeugen, die Ruadger aufbot, die einer sozialen Elite entstammten.

Löffingen/Rötenbach Wie eine Zeitreise zurück ins Löffingen des Mittelalters führt Das könnte Sie auch interessieren

"Die Martinskirche zeigt einige Unüblichkeiten. Die Carta levate – das Aufheben der Urkunde (Pergament) vom Boden – war allerdings hier nicht üblich", so Erhart. Im Urkundenmaterial von St. Gallen stammen diese aus einem einzigen Ort, dem zentralen Ort der Westbaar, nämlich Löffingen. Gleich fünf Urkunden sind dokumentiert.

In der Jubiläumsurkunde von 819 stößt man erstmals auf die Carta levata, ein Ritual, dem beim sonntäglichen Gottesdienst die versammelte Gemeinde beiwohnte. Dem Rechtsakt gingen Investitursymbole voraus wie Stab für Haus/Güter, Messer für Werkzeug, Torf für das Land, Zweige für den Wald und ein Handschuh für die Mägde und Knechte. Interessanterweise sei die Carta Levata im gesamten alemannischen Bereich nur zwei Mal belegt, und zwar in der Martinskirche Löffingen: Die des Ruadgers und 20 Jahre später, als ein Grundbesitz aus Bachheim an die Kirche ging. Dieses war die letzte erhaltene Zuwendung an eine regional sehr bedeutsame Kirche wie St. Martin. Belegt ist 889 die Gerichtsverhandlung in Bad Dürrheim, in der es um einen Erbstreit um die Martinskirche von Löffingen ging. "Vor diesem Gericht schworen 26 Große der Baar auf Reliquien, dass die fünf Männer die Erben seien. Noch im Jahr 1266 gab es eine Karte, auf der neben einen Haupthof für Abgaben als Kloster auch die Eigenkirche Löffingen genannt ist", so Erhart.