Zur Musikkneipe hat sich das Küferstüble in Löffingen entwickelt. Diesen Weg wird Gastronom Kai Link mit seiner Mutter Ulrika Heinlein-Droste weitergehen. Für dieses Jahr hat er wieder vier Rock- und Punkbands engagiert, welche im Küferstüble abrocken werden. Mit der Idee, das Küferstüble zur Musikkneipe zu wandeln, haben die Beiden voll ins Schwarze getroffen. Nun geht es im September mit „Live im Küferstüble“ weiter. Zu Gast ist das Trio „The Troubled“, eine Rock`n Roll-Band aus Kiew. Am 7. September wird die Band mit Frontman und Gitarrist Stand Kyivskiy, dem Drumer Viacheslav Shv und Kontrabass Anton Shkiper auftreten. Sie stehen für Rock`n Roll mit eigenem Sound. Am 5. Oktober sind die „Buschläufer“ aus Tübingen im Baarstädtchen. Jonathan Herbst, Gernot Schad, Paul Schmitt und Hagen Lefarth servieren Pop, Post-Rock, Indie, Alternative oder Grunge-Rock.

Voll wird es am 16. November, wenn „Horny Lulu“, die siebenköpfige Ska-Punk-Band aus Sigmaringen das Küferstüble erobert. Mit ihrer ganz eigenen Art Punkrock mit Blech und Ska-Elementen zu verbinden, haben sie die süddeutsche Ska-Szene erobert. Den Abschluss wird „They Are Bach! Chicken Reloaded“ aus der Schweiz am Samstag, 14. Dezember, bestreiten. Eigentlich war diese Formation lediglich als Projekt für zwei Auftritte geplant, heute sind die Jungs aus Biel von der Punk`Roll-Szene nicht mehr wegzudenken. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Im Jahr 2017 hat der gelernte Koch Kai Link das Küferstüble gekauft, um es wieder neu zu beleben. Das Küferstüble hat eine lange Tradition. So hat der Sohn des Ochsenwirts bereits 1867 dieses Haus erworben, allerdings machte erst Bierbrauer Johann Selb ein Restaurant und die gleichnamige Brauerei daraus. Bis 1920 war dies einer der vielen gastronomischen Betriebe in Löffingen. 1923 kam der Küfermeister Wilhelm Jordan auf das Anwesen und baute es zu einer Küferwerkstatt aus. Dies nahm später Hermann Jordan mit seiner Ehefrau zum Anlass, sein Restaurant „Küferstüble“ zu taufen.