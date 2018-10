Wenn man das Alter der 1440 erstmals erwähnten Weiler Kapelle sieht und daneben den zehnjährigen Geburtstag des Fördervereins stellt, so ist dies sicherlich nur eine Notiz wert. Doch wenn man dahinter schaut und erkennt, dass dieser Förderverein aus dem vernachlässigten Heuschober und Stall ein echtes sakrales Kleinod geschaffen hat, sind zehn Jahre beachtenswert.

Partnerschaft

Seit Sommer 2017 besteht mit dem Förderverein Himmelreich-Jakobusweg eine Partnerschaft. So ist die Weiler Kapelle mit dem Jakobusstempel ausgestattet, allerdings ist sie immer noch nicht an den offiziellen Jakobusweg von Hüfingen nach Weil angeschlossen. Die Vorstandschaft um Vorsitzende Annette Hilpert, Stellvertreter Ansgar Barth, Schriftführer Roland Stefan, Kassier Martin Kramer und die beiden Beisitzer Hugo Wenzinger und Matthias Gänsler möchten dies so bald als möglich ändern.