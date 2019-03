Die Anzahl der Mitglieder war mehr als überschaubar, als der Vorsitzende Wolf Brodauf die Jahreshauptversammlung des Reitvereins Löffingen eröffnete. Doch schnell zeigte sich, dass die Reiter selbst im Ausland einen guten Ruf haben. So kommen beim beliebten Reitertag, der seit Jahren mit der Anlaufstelle an der Leichtathletik-Hütte durchgeführt wird, selbst Reiter aus der nahen Schweiz und dem Kreis Waldshut.

Die Hauptproblematik des Reitvereins mit seinen 51 Mitglieder ist sicherlich das Fehlen eines Vereinsheims. So haben die 32 aktiven Mitglieder ihre Pferde weit verstreut untergebracht. Es gibt deshalb nicht allzu viele Veranstaltungen wie den Reitertag, das traditionelle Neujahrsessen oder den Ausflug, zumindest den harten Kern von 20 Mitglieder in Löffingen zu vereinen. Trotzdem ist der Reitverein Löffingen aktiv und in der Reiterszene nicht unbekannt.

Respekt über das Engagement und die Jugendarbeit, obwohl der Verein nicht selbst ausbilden kann, zollte Bürgermeisterstellvertreter Walter Keßler dem Reitverein. Die Stadt Löffingen, aber auch die Gemeinde Friedenweiler unterstützen den Reitverein auch in Zukunft beim Freizeitreitertag mit dem Geländeritt.

Neues Zelt angeschafft

Im vergangenen Jahr hat der Reitverein ein Zelt angeschafft, wie die langjährige Kassiererin Andrea Wörner-Schiesel berichtete. Dank des Zuschusses des südbadischen Pferdesportverbands blieb deshalb sogar noch ein kleines Jahresplus übrig. In diesem Jahr möchte der Verein einen Zuschuss für die Geländeprüfung beim Verband beantragen. Dies würde dann auch den geplanten Haushalt ausgleichen, zumal die Mitgliedsgebühren auch weiterhin auf niedrigem Stand bleiben. "Die Mitgliedsgebühr von 42 Euro pro aktivem Erwachsene beinhaltet eine umfangreiche Versicherung", so Vorsitzender Brodauf. Für die Jugendlichen und junge Erwachsene in Ausbildung übernimmt der Reitverein auch in Zukunft die Start- und Nenngelder mit maximal 120 Euro bei Turnieren. Speziell für die Jugend will man den Vereinsausflug als Erlebnistrip gestalten.

Informationen im Internet:

http://www.reitverein-loeffingen.de