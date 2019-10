Während etwa in Wolterdingen die Bereitschaft, ein großes Gemeindejubiläum umfangreich zu gestalten, eher klein ist, feiern die Löffinger ihre erste urkundliche Erwähnung vor 1200 Jahre das ganze Jahr über in vollen Zügen. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember heißt es „Löffingen 1200 Jahre am Schönsten“ und so reihen sich insgesamt 120 Jahrestermine hintereinander im Jubiläumsprogramm. Im letzten Quartal stehen noch über 30 Veranstaltungen an.

Höhepunkte: Einer der Höhepunkte im letzten Quartal des Festjahres wird das Öschblasmusikfestival am Sonntag, 27. Oktober, sein. Hier werden sich alle Musikvereine der Gesamtstadt, sowie der Musikverein Rötenbach in der Löffinger Festhalle präsentieren. Als Beitrag der Löffinger Künstler zum Festjahr lockt die Gemeinschaftsausstellung des Kunstvereins am 17. November, verbunden mit dem Tag der offenen Tür der Stadtbücherei und dem Büchereiflohmarkt. Die Innenstadt verwandelt sich am 23. November zum Ort des Nikolausmarktes. Ein weiterer Höhepunkt lockt am 13. und 14. Dezember beim vierten Löffinger Weihnachtsvariete, bevor die Abschlussfeier am 15. Dezember und der Jahresabschluss am 31. Dezember das Jubiläumsjahr beschließen.

Vereine: Die Vereinswelt in der Gesamtstadt Löffingen ist nicht nur groß, sondern auch vielfältig. Über 100 Vereine von A wie Angelverein bis zu W wie Wolfgalgenhexen stehen sie für Sport, Kultur, Freizeit, Hobby, Soziales und vieles mehr. Das große ehrenamtliche Engagement ist im Jubiläumsjahr wieder zu finden. Nun steht das Herbstfest der Trachtenkapelle Göschweiler am kommenden Wochenende an. Musikalisch geht es weiter mit dem Auftritt der Doubletown Bigband am 2. November, dem Jahrs Konzert des Handharmonikaspielrings am 16. November, dem Jahres Konzert des Musikvereins Dittishausen am 30. November, den Weihnachtskonzerten der Musikvereine Reiselfingen und Göschweiler, Oberkrainer Weihnacht in Dittishausen und auch das Weihnachtstheater in Bachheim stehen auf dem Programm. Dazwischen lädt der Tierschutzverein zu Nacht- und Weihnachtsflohmärkten ein und die Göschweiler Landfrauen veranstalten ein öffentliches Frühstück.

Aktionen für Kinder: Bei den gesamten Feierlichkeiten kommen auch die Kinder nicht zu kurz. Im Mittelpunkt steht hier das Kindertheater Kijuthe in Göschweiler. So wird es im Rahmen der Frederick-Woche am kommenden Mittwoch, 16. Oktober, ein Kindertheater geben. Der Schulverbund wird am 25. Oktober mit dem Theaterstück über globale Gerechtigkeit und Fairtrade „Global Playerz" aufwarten.

Kultur und Brauchtum: Kilbig ist ein wichtiges Fest in der Region und so wird nicht nur in Bräunlingen groß gefeiert, sondern auch in Unadingen und Bachheim, verbunden mit dem Blosmusikfeschtival. Halloween, ein irisch-amerikanischer Brauch, hat in Deutschland schon längst Einzug gehalten. So lädt der Musikverein Reiselfingen zur Halloween-Party ein.

Geschichte: Das Mittelalter erfreut sich im Baarstädtchen großer Beliebtheit, was der Mittelaltermarkt im Sommer unterstrich. In diese Zeit entführt das Duo Fasciculus mit ihrer Musik. Einen Streifzug vom frühen bis ins späte Mittelalter gibt es so am 20. Oktober mit Stefanie Kirner auf der Harfe und Robert Sägesser mit Gemshörer oder dem Krummhorn.