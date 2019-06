Die Bedeutung des Überlebens der Bienen und Insekten dürfte wohl jedem aufgeklärten Menschen bekannt sein, doch zwischen Wissen und Handeln klaffen noch große Differenzen. Die Imker, insbesondere der Bezirksimker aus Löffingen, werden nicht müde, Schüler, Erwachsene, Vereine und Politiker wach zu rütteln, zu informieren und um das Überleben der Insekten zu kämpfen. Vorsitzender Oskar Bier und Lehrbienenstandverantwortlicher Ludwig Kromer, sind die Löffinger Pioniere und nehmen deshalb den „Tag der Deutschen Imkerei“ zum Anlass, am Sonntag, 7. Juli, die Öffentlichkeit in den Lehrbienenstand in der Haslach einzuladen. Dabei setzen sie von 10 bis 16 Uhr auf Information mit drei interessanten Themen: „Das Leben der Honigbiene“, „Heilwerte aus dem Bienenvolk“ und „Die Honigbiene im Dienst der Umwelt“. Dabei können die Verantwortlichen der Löffinger Aktion auf Experten zurückgreifen, die sich am Lehrbienenstand den Fragen der Gästen stellen werden.

„Bienen sind nicht nur Honiglieferanten“, sagt Oskar Bier, „Bienen sind eine Wunderwelt und unser aller Aufgabe ist, es dem Bienen- und Insektensterben Einhalt zu gebieten“, so der Appell des Bezirksvorsitzenden.

Im Lehrbienenstand leben die sehr ruhigen Karnika Bienen, was gerade auch für die Besuche von Schülern und Kindern von großem Vorteil ist. „Wir können keine aufgeregten Bienen hier brauchen“, sagt Ludwig Kromer. Durchschnittlich werden auf dem Lehrbienenstand 14 Bienenvölker gehalten. Der Lehrbienenstand dient hauptsächlich der Schulung und Fortbildung von Jungimkern. Die Zahl der Jungimker nehme zu, vor allem würden sich auch Frauen für die Imkerei immer mehr begeistern.

Wichtig ist es den Bezirksimkern, den zahlreichen Besuchergruppen das Leben der Bienen zu erklären. Schaukästen und Bienenbehausungen hinter Glas geben den Besuchern einen guten Einblick ins Leben eines Bienenvolks.

Der Lehrbienenstand wurde nach dem Krieg 1945 an der Stelle des ehemaligen Schießstandes im Gewann Haslach in Löffingen gebaut. Bereits in den 30-er Jahren waren es der damalige Bürgermeister Heinrich Andris aus Löffingen und der Elektromeister Alfred Knöpfle aus Rötenbach, welche die Idee eines Lehrbienenstands realisierten, allerdings in Rötenbach.

Damals gehörten die Imker aus Löffingen noch dem Kreisverband Baar und die Imker aus Rötenbach dem Bezirk Schwarzwald an. Heute reicht das Gebiet der Bezirksimker weit über die beiden Orte hinaus.