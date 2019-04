Auf was darf sich der Besucher bei der Premiere am Ostersonntag, 21. April, freuen?

Wir haben uns für eine heitere Komödie entschieden und entführen unsere Gäste an den herrliche Lago Maggiore ins kleine Familienhotel "Amore mio". In Bella Italia wollen Bärbel und Hilde einen draufmachen. Doch nicht jede Sehnsucht nach Amore wird erfüllt, doch dafür werden die Lachmuskeln ordentlich strapaziert, zumal da ja auch noch ein vertauschter Koffer im Spiel ist. Natürlich darf das Lokalkolorit auch bei diesem Stück nicht fehlen.

Verraten Sie uns, wer alles auf der Bühne stehen wird und vielleicht gewähren Sie uns schon jetzt einen Blick durchs Schlüsselloch?

Ich möchte nicht zu viel verraten, aber das Klischee von Amore, von Mafia und Gigolo wird schon erfüllt. Regisseur Gustl Frey hat für jeden Schauspieler wieder eine ideale Rolle ausgesucht, um dem Schauspiel den gewissen Kick zu geben. In diesem Jahr sind die Multisprachtalente gefragt. Auf der Bühne stehen Julia Selb, Bastian Bölle, Larissa Hensler, Monika Mayer, Bernhard Baader, Reiner Dunkels, Heiko Albert, Swetlana Bürkle, Volker Bölle und ich. Als Souffleuse ist Simone Scherer, für die Maske Beate Hofmeier, für die Kasse Gerda Winterhalder und für die Technik Martin Hummel und Gottfried Bernauer zuständig. Die Regie führt seit 1994 Gustl Frey.

Wie laufen die Vorbereitungen?

Sehr gut, bei unseren Probenwochenende in Gündelwangen haben wir richtig intensiv gearbeitet. Selbst am Abend beim gemütlichen Zusammensitzen wurde noch an der einen oder anderen Szene gemeinsam gefeilt. Wir sind ja in der Zwischenzeit ein eingespieltes Team, sodass unsere Vorbereitungszeit nicht länger als sechs Wochen ist. Jeder paukt zuhause intensiv, ich lerne für meine Rollen laut am liebsten beim Putzen, bevor es zu gemeinsamen Proben geht.

Nach welchen Kriterien werden die Stücke ausgesucht?

Einzelne aus der Gruppe lesen 20 bis 30 Stücke an und treffen die erste Vorauswahl. Regisseur Gustl Frey übernimmt die zweite Auswahl, wobei die letzten Stücke gemeinsam, ganz demokratisch, ausgesucht werden. Ausgesucht werden Stücke, welche unserer Gruppenstärke entsprechen, die echte Lachknaller sind und dem modernen Zeitgeist entsprechen.

Wie kamen Sie zur Theatergruppe?

Ich habe schon immer gerne Theater gespielt. In der Schule und später als aktives Mitglied bei der Trachtengruppe stand ich immer wieder bei Kameradschaftsabenden auf der Bühne. Als die Theatergruppe vor 28 Jahren gegründet wurde, suchten sie nach weiblichen Mitspielern und fragten bei mir an. Seither bin ich mit Begeisterung dabei.

Was fasziniert sie beim Theaterspiel, gibt es auch Rollen, die Sie nicht mögen?

Ich liebe es, in fremde Rollen zu schlüpfen und verschiedene Charaktere zu spielen. Offenheit und Wandelbarkeit sind da gefragt. Eine richtige Herausforderung und Ansporn ist es für mich, auch der kleinsten langweiligsten Rolle so viel Input zu geben, dass auch diese beim Publikum für Aufsehen sorgt. Da kann man sehr gut mit der Sprache spielen, ich liebe es, fremdartige Slangs einzubauen.

Seit wann gibt es die Theatergruppe Göschweiler?

Die Theatergruppe Göschweiler wurde vor 28 Jahren gegründet. Im Herbst 1991 trafen sich Reiner Dunkels, Ewald Mayer, Volker Bölle und Günter Schuler, um in Göschweiler das Theaterspiel wieder zu reaktivieren. Als Geburtshelfer der Trachtengruppe wurden mit ins Boot geholt Manfred Furtwängler vom Sportverein und Werner Schonhardt von der Trachtenkapelle. Neben diesen vier Gründungsmitgliedern waren mit von der Partie Sonja Agostini, Achim Albert, Gottfried Bernauer, Monika Blatter, Monika Frey, Anne Hensler, Matthias Ketterer und ich. 1993 kamen Bernhard Baader und Gerda Winterhalder dazu.

Heute steht schon die zweite Generation auf der Göschweiler Theaterbühne?

Ja das ist richtig toll. Zur nächsten Generation zählen Daniel Schonhardt, Florian Furtwängler und Julia Selb, sowie seit 2006 Swetlana Bürkle, Larissa Hensler, Bastian Bölle, Heiko Albert und Julia Blatter. Nachwuchssorgen gibt es bei uns nicht, zumal auch das Kinder- und Jugendtheater sich etabliert hat.

Wann finden die Aufführungen statt und wo gibt es Karten für diesen Angriff auf die Lachmuskeln?

Premiere ist am Ostersonntag, 21. April, um 20 Uhr in der Göschweiler Bürgerhalle, die bereits 18.30 Uhr geöffnet wird. Die Wiederholungs-Termine sind am Freitag. 26. April und Samstag 27. April ebenfalls um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info Löffingen, im Dorfladen in Rötenbach und bei den Mitwirkenden.