Der neue Chor Singhonie wird am Freitag, 22. März, das erste öffentliche Konzert geben. Auf was darf sich der Zuhörer freuen?

Heizmann: Es ist eine bunte Mischung des modernen geistlichen und weltlichen Liedguts. "Poppiges und Nachdenkliches" – so haben wir das Konzert der mehrstimmigen Chormusik beschrieben.

Knöpfle: Der Chorgesang der 25 Sängerinnen wird durch eine Band begleitet, es sind drei Bandmusiker unseres Chorleiters Henry Heizmann. Begleiten werden uns auf dem Piano Lukas Ratzer aus Friedenweiler, mit der Tuba Lars Gehring aus Eisenbach und Moritz Mark aus St. Märgen am Schlagzeug und Georg Spindler aus Göschweiler an der Gitarre.

Nach welchen Kriterien haben Sie das Konzert zusammengestellt? Können Sie uns schon den einen oder anderen Titel verraten?

Heizmann: Unser Anspruch war ein abwechslungsreiches Konzert zu geben. Neben dem klassischen Gospel-Repertoire wie "Oh Happy Day", Michael Jackson "Heal the world ", Leonard Cohens "Halleluja" oder auch der bekannte Song aus Sister Act "I will follow him" wird zu hören sein. Dazu auch anspruchsvolle Literatur wie das vierstimmige "Imagine" von John Lennon. Rund 30 Lieder umfasst das Repertoire, auf das wir zurückgreifen können.

Wie setzt sich der Chor zusammen?

Heizmann: Angefangen haben wir mit 15 Frauen, die einfach nur Lust am Singen haben, aber kaum eine Sängerin hatte Chorerfahrung. Heute sind wir 25 Sängerinnen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren aus Löffingen, Allmendshofen, Friedenweiler und Unterbränd.

Knöpfle: Leider fehlen uns noch Männerstimmen, da wäre es schön, wenn wir doch auch noch einige Sänger finden könnten, um das Repertoire zu erweitern und auch die Mehrstimmigkeit.

Das Konzert findet im Bürgersaal in Göschweiler am Freitag, 22. März, um 20 Uhr statt. War nicht der Gebertsaal angedacht?

Knöpfle: Eigentlich schon, aber wir hoffen, dass viele Zuhörer kommen um uns singen zu hören, sodass der Gebertsaal vielleicht zu klein gewesen wäre. Wir freuen uns sehr, dass wir nun in Göschweiler singen dürfen. Die Akustik ist gut und die Landfrauen werden für das leibliche Wohl der Gäste sorgen.

Frau Knöpfle, wie kamen Sie auf die Idee, einen neuen Chor ins Leben zu rufen?

Bei den Familiengottesdiensten in Löffingen fehlte einfach die gesangliche Begleitung. Als sich ein paar Frauen zusammenfanden, um Vikar Doninger gesanglich zu verabschieden, war es klar, wir könnten einen Frauenchor gründen. Sofort sagten 15 Damen zu, einen neuen Chor zu bilden, der vor allem neues kirchliches Liedgut singen wollte. Also eine klare Abgrenzung gegenüber dem Kirchenchor.

Wie stießen Sie dann auf Henry Heizmann als Chorleiter?

Knöpfle: Das war ein echter Glücksfall. Ich fragte bei Gottfried Hummel in Göschweiler nach. Er selbst hatte keine Kapazitäten mehr frei und erklärte "Henry ist das größte Musiktalent im Hochschwarzwald". Der Göschweiler Musik-Allrounder war überzeugt, dass sein Klavierschüler der Richtige sei. Also habe ich bei Henry angefragt und er hat Ja gesagt. Henry bringt uns zum Lachen und durch das Singen unsere Seelen zum Klingen.

Mit 19 Jahren ist es sicherlich eine Herausforderung als Chorleiter?

Heizmann: Auf jeden Fall aber eine tolle Sache, die ich nicht vermissen möchte. Es ist auch eine Vorbereitung für mein geplantes Musikstudium. So muss ich mich auf den Chor und dessen Stärke und Schwächen einlassen können. Wir sind wie eine große Familie und die Sängerinnen nehmen gerne von mir neue Dinge an. So das "Laxvox", eine einfache und doch effektive Methode zum Training der Stimmen.

Herr Heizmann, was ist ihr großer Traum?

Heizmann: Mein berufliches Ziel ist das Musikstudium, mein Traum einmal in der großen Musikwelt – wie den Berliner Philharmoniker- mitzuspielen. Musik ist einfach meine Welt und mein Leben. So habe ich bereits mit fünf Jahren Blockflöte gelernt, mit sieben Jahren Schlagzeug, mit elf Jahren Kontrabass, dann kam der E-Bass und Klavier dazu. Mit zehn Musikern aus dem Hochschwarzwald haben wir "Brasstastisch" gegründet, seit Januar bin ich Dirigent des Musikvereins Friedenweiler und als Schlagzeuger war ich schon beim Landesjugend Ensemble Baden-Württemberg mit dabei.

Was wünschen Sie sich für Singhonie?

Knöpfle: Zunächst ein erfolgreiches erstes Konzert mit vielen Besuchern, sodass wir auch die Spenden – der Auftritt ist kostenlos – an die 72-Stunden-Aktion der Ministranten übergeben können. Schön wäre es vor allem auch Männer für den Chor zu begeistern und dann noch lange mit großer Freude dem modernen, kirchlichen und weltlichen Liedgut frönen.

Fragen: Silvia Bächle