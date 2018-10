Nach einer Ortsbegehung hat der Ortschaftsrat Göschweiler sein Haushaltspaket für das kommende Jahr geschnürt. "Insgesamt sollen 86 700 Euro eingestellt werden", informierte Ortsvorsteher Manfred Furtwängler. Der größte Brocken wird der Ausbau der Bergstraße ab Haus Bernauer bis Feuerwehrgerätehaus sein, im Jahr 2020 ist das Reststück geplant. Der Ausbau beinhaltet die Infrastruktur für Wasser, Abwasser, Beleuchtung und Leerrohre. Die Kosten hierfür müssen vom Stadtbauamt errechnet werden.

Insgesamt 30 000 Euro wurden für die Maßnahmen am Kindergarten veranschlagt. 23 000 Euro sollen für den Treppenaufgang mit Wetterschutz, auch für den Wohnungseingang, investiert werden, 7000 Euro wird der Einbau der sechs neuen Fenster kosten. Mit 25 000 Euro wird der Umbau zu einem behindertengerechten WC in der Bürgerhalle zu Buche schlagen. "Dieses ist gerade bei Festlichkeiten wie Seniorennachmittagen, Hochzeiten, aber auch im Hinblick auf die Inklusion dringend notwendig", so Furtwängler. Für die Feldwege sollen 15 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden, unter anderem für den Verguss von Rissen und Schotter.

5000 Euro sind für Lehrrohre geplant, die für das schnelle Internet inklusive Rosshag, Stallegg und Schattenmühle verlegt werden sollen. In einem äußerst schlechten Zustand befindet sich der Fußweg Alpenblickstraße bis Öschle, für die Sanierung werden 5000 Euro eingestellt.

Die Wegbefestigung bei den Urnengräbern auf dem Friedhof wird mit 3000 Euro veranschlagt. Ob ein Friedbaum als alternative Bestattung in Göschweiler in Frage kommt, muss der Ortschaftsrat noch klären.

Bewährt hat sich die Anlage mit Urinal und Wasser am Grillplatz. "Dort ist es jetzt viel sauberer", freute sich Werner Schonhardt. Die Mietkosten für die Anlage betragen von April bis Oktober betrugen 1500 Euro, auch in Zukunft möchte man den Service nutzen.

Ferner möchte der Ortschaftsrat noch die Anschlagetafel beim Gasthaus "Kreuz" erneuern. Hierfür wurden 1500 Euro eingestellt. Im kommenden Jahr sollen auch Dach- und Malerarbeiten im Lagerhaus Friedhofstraße durchgeführt werden, die Kosten wurden noch nicht ermittelt.

Für das Jahr 2020 stehen der Rest Bergstraße-Schützenweg, die Straßenbeleuchtung in der Blumenstraße, das Bushaltehäuschen Abzweig Bergstraße/Blumenstraße, ein neuer Belag in der Waldstraße und ein neuer Wasseranschluss am Kindergarten an. Für das Jahr 2021 hat der Ortschaftsrat die Dach- und Fenstersanierung im Rathaus eingeplant, sowie die Ost-Dachseite des Feuerwehrgerätehauses.

