Die Hoffnung des Volleyballclubs (VCL), mit neuen Spielern an der Freizeitrunde auch weiterhin teilnehmen zu können, hat sich erfüllt. Junge Spieler haben sich in die Gruppe integrieret und so wurde aus den „Old Stars“ nun die „Rising Stars“, informierte Vorsitzender Martin Schreiber. „Im Gegensatz zu den Vorjahren waren nun immer zwischen acht und zehn Spieler an den Spieltagen dabei“, erklärte Spielführerin Verena Müller bei der Hauptversammlung. Sie wird diesen Posten aus Zeitgründen abgeben, nun versucht man, Fritz Nünninghoff für die Organisation der Freizeitmannschaft zu gewinnen.

Auch bei der Jugend läuft es gut, so Vorsitzender Martin Schreiber und Uwe Heizmann, welche sich um den Nachwuchs kümmern. Im Winter findet das Training der Mädchen und Jungs im Alter zwischen 15 und 18 Jahren in der Dreifeld-Sporthalle (immer montags von 18 Uhr bis 19.30 Uhr) statt, im Sommer bei schönem Wetter im Waldbad auf dem Beachvolleyballfeld. Derzeit gehören sieben Mädchen und zwölf Jungs der Jugend-Volleyballgruppe an. Neben viel Motivation und vielseitigen Übungen herrsche in der Gruppe ein guter sozialer Umgang, so Martin Schreiber. Die Kooperation Schule-Verein (Realschule) wird auch in diesem Jahr fortgesetzt, entspreche Anträge laufen bereits. Mit derzeit 104 Mitglieder zeigte sich Schreiber zufrieden.

Die Volleyballer werden auch in diesem Jahr wieder mit einem Beachvolleyballturnier im Waldbad die Sportszene bereichern. Der Termin ist für den 3. August festgesetzt. Werbung für den Volleyballsport wird es auch beim Tag des Sports am 15. September geben, hier wird der VCL ein Schautraining präsentieren. Im Rahmen der 1200-Jahr-Feier beteiligt sich auch der VCL, zum einen mit der Bewirtung beim KuTipp, zum anderen beim Plakettenverkauf beim Umzug am Bürgerfest. Damit käme auch wieder ein kleiner Obolus in die Kasse von Silke Wetterer, die ein kleines Jahresminus aufwies.

Zufrieden zeigte sich Vorsitzender Martin Schreiber mit dem Abschluss einer Vereinbarung zum Schutzauftrag gegenüber Jugendlichen. Die Löffinger Vereine werden von der Stadt unterstützt. Die Führungszeugnisse können vom Bürgermeister abgerufen und dort auch eingesehen werden. Bei negativen Meldungen gebe es eine Meldung an den Verein. Der nächste zweitägige Wandervereinsausflug ist bereits im kommenden Monat geplant.