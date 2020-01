Der Wanderplan des Schwarzwaldvereins Löffingen-Eisenbach ist seit Jahren für seine außergewöhnliche Vielfalt bekannt. Auch im Jahr 2020 stehen 36 verschiedene Wanderungen und Veranstaltungen im Wanderheft, das Wanderwartin Rita Bölle erstellt hat. „Natur erfahren – Regionen erwandern – Traditionen erleben“ lautet das Motto. Dies bedeutet aber auch umweltfreundliche Mobilität, die nun durch die Breisgau-S-Bahn mit dem durchgehenden Stundentakt zwischen Breisach und Villingen möglich ist.

Großes ehrenamtliches Engagement

Hinter diesem großen umfangreichen Wander-Angebot, verbunden mit Naturschutz und Heimatpflege, steckt auch ein großes ehrenamtliches Engagement. Angefangen vom Vorsitzenden Karlheinz Rontke mit dem Gesamtvorstand und den 17 Wanderführern Herbert und Rita Bölle, Manfred Fischer, Helga Klipstein, Marion Liebermann, Renate Meder, Herbert Preiss, Alfred Rentz, Karlheinz Rontke, Monika Rouxel, Hans-Peter Schropp, Helene und Stefan Roland, Ursula Vogt, Werner und Maria Waßmer und Christel Vogt.

Löffingen Karlheinz Rontke will Bürgermeister in Eisenbach werden Das könnte Sie auch interessieren

Das Jahr hat gestern mit der Wanderung ins Neu Jahr begonnen und endet am 14. November mit der Abschlusswanderung rund um Löffingen. Dazwischen liegen Nachmittags, Tages- und Mehrtagestouren. So geht es vom 11. bis zum 14. Mai ins Taubertal, um dort Weinberge, Mühlen und romantische Städte wandernd zu erleben. Vom 1. Juli bis 6. Juli steht der deutsche Wandertag in der Erlebnisregion Edersee an, und am 21. September geht es für eine knappe Woche ins Nonstal in die südtiroler Region Trentino.

Reiselfingen Naturschutz ganz praktisch: Bürger dämmen Wildwuchs ein Das könnte Sie auch interessieren

Wandern und Erleben ist das ganze Jahr geboten, etwa das Erleben der Mühlen und des Müller-Handwerks am Deutschen Mühlentag (1.6.), der Kraft des Wassers auf der Spur (13.6.) oder auf den Spuren des Gipsabbaus in Unadingen mit einem Bildervortrag (16.8.). Der Blick über den Tellerrand steht am 17. Oktober an, wenn der Ortsverein den Bezirk Hochschwarzwald ins historische Baarstädtchen einlädt oder man gemeinsam mit den Wanderfreunden Gundelfingen auf Tour geht.

Bachheim Welche Gruppen bei den Bachheimer Pfingstwandertagen ausgezeichnet werden Das könnte Sie auch interessieren

Der Schwarzwaldverein lädt aber auch zu Spieleabenden (17.1.) ein, beteiligt sich bei der Leistungsschau am 23. und 24. Mai. Er sei eine wichtige Säule im Gemeinwesen, sagte der Vorsitzender Ronkte, diese Säule allerdings ist im Wanken und so bedarf es für die Zukunft neuer Strukturen.