Langeweile kommt am Sonntag, 15. September, in Löffingen nicht auf, da jagt ein Termin den anderen. Am Nachmittag lockt ab 14 Uhr das Sportfest. Von 14 Uhr bis 18 Uhr stellen sich Sportvereine vor, werden verschiedene Aktionen und Programme geboten und auch ein Gewinnspiel mit tollen Preisen lockt. In der Dreifeldsporthalle, im Schulgebäude und davor werden die Teilnehmer und Besucher Spiel, Sport und Spaß in Hülle und Fülle erleben.

Um 14 Uhr wird Bürgermeister Tobias Link die Veranstaltung im Rahmen der 1200-Jahr-Feier eröffnen. Ottmar Heiler überbringt die Grußworte des Präsidiums des Badischen-Sportbunds. Gleich zwei Auftritte hat School of Streetdance, die um 14.20 Uhr und 16 Uhr die Besucher begeistern sollen. Fitnessgymnastik und Step-Aerobic mit Tina Wiek und Priska Zemann stehen um 14.30 Uhr auf dem Programm. Der Skiclub zeigt die Skigymnastik für jedermann um 15.30 Uhr und 17 Uhr. In der Mensa wird für das kulinarische Vergnügen der Gäste gesorgt.

Mit dabei ist auch der Reitverein, der vor dem Schulverbund seinen Sport präsentieren wird. Die Segelflieger sind ebenfalls im Außengelände des Schulverbunds anzutreffen. Im Segelflugzeug können Gäste schon mal Probe sitzen, schön wäre es, wenn sie sich dann zur Ausbildung anmelden würden, hört man von den Segelfliegern. In der Kunstturnhalle steht das Mitmachangebot für Jugendliche ab 16 Jahre und Erwachsene an. Der Fitness Contest mit Prämierung der besten drei Teilnehmer lockt, dazu die Fitness Tanz-Aerobic und das Outdoor-Reck. Die Tennisgilde hat einen Geschwindigkeitsmesser des Aufschlags mit dabei und lädt zum Schnuppertraining für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein. In der Leichtathletikhalle haben die Leichtathleten einen Parcours für Kinder aufgestellt. Außerdem besteht hier die Möglichkeit der Abnahme des Sportabzeichens. Der Tischtennisclub ist in der Dreifeldsporthalle anzutreffen fürs Tischtennisspiel und den Ballroboter. Ein Street-Court und ein Schussradar hat der Fußballclub auf dem Außengelände des Schulhofs aufgebaut. Bei den Schützen Dittishausen kann mit dem Lasergewehr geschossen werden. Der Skiclub ist mit einer Fahrrad-Technik-Show, dem Kiten, Langlauf und dem Snowboarden vertreten. In der Mensa werden die Gaumenfreuden angeboten. Am Infostand der Stadt steht um 17.30 Uhr die Verlosung des Gewinnspiels an. Als erster Preis lockt ein Segelrundflug, als zweiter Preis eine Eintrittskarte ins Badeparadies und als dritter eine Eintrittskarte ins Tatzmania.