Die Idee des Skiclubs Löffingen, das ganze Jahr über Veranstaltungen anzubieten, führte zur Gründung der Biker-Gruppe, die sich großer Beliebtheit erfreut. Nun rief der Verein zum dritten Bikertag, an dem nicht nur Vereinsmitglieder, sondern jeder Fahrradfahrer, egal welchen Alters und mit welcher Fahrradart, teilnehmen konnte. Da die Abfahrtszeiten von 4.35 Uhr bis nachmittags 13.30 Uhr gestaltet waren, wurde auf jeden Radfahrer Rücksicht genommen, ebenso auf die unterschiedlichen Erfahrungen und Können. „Ein Angebot für alle Fahrradfahrer, auch um den Verein kennen zu lernen und gemeinsam sich auszutauschen“, so Vorsitzender Uwe Streit. So ging es für die Frühaufsteher und erfahrenen Biker mit Thomas Scherer zum Herzogenhorn, später für die Fortgeschrittenen mit Sven Egle zur Schwarzwaldfahrt, auf die Genuss-Tour mit Martina Kaltenbrunn und Laura Streit. Alle Touren, auch die mit Guide Uwe Streit und die der Anfänger mit Joachim Streit, endeten in Unterbränd. Hier wartete ein Lagerfeuer mit Grillgut, um die über 60 Biker zu verköstigen und vor allem viel Raum für Informationen und Austausch zu bieten.

Vor jeder Tour hieß es für alle Biker, bei Almis Fahrradlädele das Fahrrad zu überprüfen, um auf der sicheren Seite zu sein. Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt dieser erfolgreichen Veranstaltung. So waren Fahrradhelm, Handschuhe, Wetterschutz, Pannenset und Getränke Pflicht, das Fahrrad musste natürlich in Ordnung sein.

Der Skiclub kann nicht nur auf ausgebildete Trainer im Skibereich zurückgreifen, sondern auch auf ausgebildete Tourguides im Bereich Fahrrad. Thomas Scherer bietet verschiedene Techniktrainings an. Jeden Sonntag bietet Joachim Streit, Chef der Radabteilung, die 2012 gegründet wurde, Ausfahrten an. Immer um 10 Uhr geht es los bei Almis Farradlädele.

Informationen im Internet:

http://www.skiclub-loeffingen.de