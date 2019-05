Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist für viele Vereine ein Schreckgespenst und doch muss diese umgesetzt werden. Jüngst lud die Stadt Löffingen zu einer Informationsveranstaltung mit den beiden Experten Isabel Meßmer (Rechtsanwältin) und Manfred Lauble (zertifizierter Datenschutzbeauftragter mit Zusatzausbildung Datenschutz im Verein) ein. Die zahlreichen Löffinger Vereinsvertreter erhielten dabei viele Tipps für die Praxis.

Digitale Welt

1984 gab es die erste E-Mail, 1986 wurde Internet in Deutschland auf den Weg gebracht, 1989 wurde das World-Wide-Web (www) erfunden, 1990 dieses für kommerzielle Zwecke genutzt und 1993 erstmals zu allgemeinen Nutzung zur Verfügung gestellt. Im Jahr 1994, so Manfred Lauble, wurde das erste Smartphone auf den Markt gebracht, 2004 ward die Gründung von WhatsApp und 2007 gab es das erste iPhone zu kaufen. Zahlen und Fakten, die klar machen, dass ein Datenschutz sicherlich notwendig ist“, so Lauble.